Die 9 beliebtesten Sextoys: Für mehr Lust zu zweit und allein

Die beliebtesten Sexspielzeuge eint, dass sie Menschen zu mehr Verlangen verhelfen können. Abwechslungsreiche, leistungsstarke und hochwertige Sextoys sind lustvolle Gefährten in festen Beziehungen, heißen Affären und begierigen Singlezeiten. Erfahrt hier, welche neun Sextoys zu den beliebtesten gehören und was das Pornosternchen Riley Reid mit ihnen zu tun hat.

Sextoys sind bei Paaren, Frauen und Männern sehr beliebt. © 123rf/serezniy

ANZEIGE - Sextoys sind vielseitig einsetzbar: Sowohl für ein ekstatisches Duo als auch für ein elektrisierendes Solo sind sie zuverlässige Spielgefährten aus der Nachttischschublade.

Paare und Singles können vom breiten Spektrum (hand-)verlesener Sextoys profitieren und mit ihnen ihr Sexleben aufpeppen - zu zweit und allein.

In diesem Artikel erfahrt Ihr mehr über die beliebtesten Sexspielzeuge, was sie so besonders macht und inwieweit Pornosternchen Riley Reid ihre Finger mit im Spiel hat.

Interessiert an weiteren sexy Shoppingideen? Dann klickt Euch durch die erotischen Shoppingtipps.