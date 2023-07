Die 5 besten Gleitgele und Tipps für sinnliche Momente

Nicht jedes Gleitgel ist für Silikontoys geeignet. © 123RF/bombardir

Gleitgele wurden konzipiert, um für mehr Feuchtigkeit beim Sex zu sorgen. Das ist beispielsweise beim Analsex sehr wichtig, denn der After weist keine natürliche Lubrikation (Befeuchtung) auf. Aber auch Vaginalverkehr kann eine Extraportion Würze erhalten, sobald er von speziellen Gleitgelen ergänzt wird.

Darüber hinaus eignen sich Gleitgele ideal für die Masturbation mit Sextoys, sinnliche Paarmassagen und sogar bei einem vorhandenen Kinderwunsch.

Was es im Einzelnen mit dem optimalen Gleitgel auf sich hat und was Ihr beim Kauf Eures Gleitgels beachten solltet, erfahrt Ihr in diesem Shoppingtipps-Artikel.

Weitere nützliche Infos gibt es außerdem in den erotischen Shoppingtipps auf TAG24.