Diese 4 Massageöle sind bestens geeignet für eine prickelnde, erotische Massage

Erotische Massagen können schnell Lust auf mehr machen. © 123rf/tverdohlib

ANZEIGE - Massagen tun sowohl dem Körper als auch dem Geist gut - völlig klar. Sex hat eine ähnliche Wirkung auf Körper und Geist - auch klar. Was bietet sich also mehr an, als diese beiden wohltuenden Dinge miteinander zu verbinden?

Um erotische Massagen in das eigene Sexleben einzubauen und neue Reize zu setzen, ist das richtige Massageöl wichtig. Möchte man auch seine Zunge spielen lassen und sucht somit ein köstliches Massageöl? Steht man auf prickelnde Temperaturspielchen oder dem Spiel mit dem Feuer? Oder möchte man sich voll und ganz vom Körpergeruch seines Schatzes beflügeln lassen?

Für alle Vorlieben gibt es das richtige Massageöl. Somit können erotische Massagen sowohl sinnlich oder feurig als auch romantisch oder gefühlvoll sein. TAG24 stellt Euch in diesem Shoppingtipps-Artikel vier Massageöle für sexy Massagen vor.

