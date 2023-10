Ho-Ho-Ohh: 3 erotische Adventskalender für einen (be-)sinnlichen Dezember

Am 1. Dezember öffnen die Adventskalender täglich ihre Türchen. Aber anstatt von Schokolade oder Kosmetik überrascht zu werden, kann man sich mit erotischen Adventskalendern die Vorweihnachtszeit erheblich prickelnder gestalten.

Die kalte Jahreszeit kann verdammt heiß sein. © 123rf/4pmproduction

ANZEIGE - Wo sich anfänglich nur Schokoladentäfelchen hinter den Türchen der Adventskalender befanden, kann man inzwischen aus einem Sammelsurium an schönen Produkten wählen. Egal ob Süßigkeiten, Kosmetik oder sogar Leckerlis für seine Vierbeiner: Adventskalender sorgen 24-mal für schöne Überraschungen.

Seit einigen Jahren ziehen die beliebten 24 Türchen auch ins Schlafzimmer ein, um für eine heiße Vorweihnachtszeit zu sorgen.

Mit erotischen Adventskalendern werden die kalten Dezembernächte heißer denn je. Schließlich kann und soll man die Toys, Accessoires und Co. auch direkt ausprobieren.

Erfahrt in diesem Artikel, welche erotischen Adventskalender es gibt, wo Ihr sie shoppen könnt und was das Besondere an ihnen ist.

