3 erotische Hörbücher für heiße Audioerlebnisse

Allein durch die sozialen Medien sind Menschen größtenteils visuell gepolt. Das Kopfkino wird selten der eigenen Fantasie überlassen, obwohl die eigenen Bilder zu den schärfsten überhaupt gehören. Mit erotischen Hörbüchern kreiert man sich seine ganz eigene visuelle Sexstory - lauschen kann so lüstern sein.

Weitere heiße Ideen gibt es in den erotischen Shoppingtipps .

In diesem Artikel erhaltet Ihr einen Einblick in drei erotische Hörbücher, die Euch dazu einladen sollen, die Ohren zu spitzen und Euch auf das sinnliche Territorium der auditiven Reize zu begeben - eine neue Art des sexy Kopfkinos.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Erotik am Arbeitsplatz ist auf der einen Seite nicht gern gesehen, manchmal sogar untersagt und auf der anderen Seite überaus reizvoll. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind sich in dieser Hinsicht oft sehr uneinig - umso sexier wird das Spiel mit dem Feuer.

In diesem erotischen Hörbuch muss der Protagonist Torsten feststellen, dass die Arroganz und Überheblichkeit seiner neuen Kollegin einen überaus großen sexuellen Reiz auf ihn ausübt. Er setzt alles in Bewegung, um sie schon bald hemmungslos zu verführen und ihr zu zeigen, welche Macht in ihm steckt.

Hörbuchlänge: circa 40 Minuten