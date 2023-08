Erotischer Schmuck für Damen: So veredelst Du Deine sexy Rundungen

Bei diesem Schmuckstück wird der Hals durch ein Halsband geziert und die gesamte Optik wird in eine unanständige Richtung manövriert. Obwohl diese Körperkette ebenfalls hochwertig und filigran verarbeitet ist, lässt der Halskragen in Schwarz oder Gold anrüchige Assoziationen zu. Und ist das nicht das, was Frauen manchmal wollen?

Dieses Brustwarzenpiercing ist in edlem Roségold gehalten, während zwei funkelnde und hochwertig gefasste Silbersteinchen den Nippel in den Fokus rücken.

Egal, ob auf der Haut, durch die Haut oder an der Haut: Erotischer Schmuck ist eine sinnliche Möglichkeit, den eigenen Körper noch schöner zu gestalten und seine Rundungen in ein feuriges Licht zu rücken. "Diamonds are a girls best friends"? Wahrscheinlich, aber mit diesem sexy Schmuck werden auch Männer echte Fans der funkelnden Accessoires.