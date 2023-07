Ferngesteuerte Vibratoren - steuere ihn einfach per App

Besonders bei Paaren, die lange Zeit getrennt voneinander leben müssen, leidet oft das gemeinsame Sexleben. Der modernen Technik sei Dank, muss das aber nicht länger so sein. Denn es ist möglich, den Vibrator mit einer App zu steuern und somit für große Lustmomente zu sorgen. TAG24 hat fünf Tipps für Euer digitales Liebesspiel - auf Distanz oder für neue Schlafzimmer-Reize.

Egal für welche Situation Ihr dieses Sexspielzeug nutzen möchtet - es wird neue Facetten in Eurem Sexleben entblättern.

In erster Linie wurden ferngesteuerte Lovetoys für Paare in Fernbeziehungen entwickelt, um dem Sex auch über längere Distanzen hinweg mehr Würze zu verleihen. Auch deshalb werden sie als Long Distance Sextoys betitelt.

Mit ferngesteuerten Vibro-Eiern können Paare auf sinnliche Entdeckungsreise gehen - gemeinsam im Bett oder auch via betörendem Videocall.

Vibro-Eier sind kleine sexy Spielgefährten für mehr Sinnlichkeit im Bett. Sie dienen zwar primär der Stimulation der Vagina, können aber auch für erotische Reize an erogenen Zonen sorgen. Ob Nippel, Innenschenkel oder Schamlippen: Vibro-Eier verwöhnen alle Hotspots des Körpers.

Sextoy ausgepackt, App installiert und schon kann es losgehen. Mit einem Paar-Massager werden beide Beteiligten gleichzeitig stimuliert - im Idealfall mündet es in einen intensiven gemeinsamen Orgasmus.

Die kleine Fernbedienung sorgt für Abwechslung - schließlich weiß man nicht, was als Nächstes kommt. Lehnt Euch zurück und überlasst Eurem Schatz das Kommando: ob auf einer Familienfeier, im Kino oder während dem Wocheneinkauf im Supermarkt.

Möglicherweise etwas überholt, aber dafür äußerst verlässlich: der Butterfly-Vibrator mit Fernbedienung. Durch sein Design und seine Flügelchen schmiegt er sich ideal an den weiblichen Intimbereich an und sorgt für zweifache Stimulation. Sowohl Vagina als auch Klitoris werden mit zehn Frequenzvibrationen verwöhnt.

Vaginale und klitorale Stimulation per Knopfdruck

Egal ob der Schatz in Frankreich oder den USA ist, über die App lässt sich der G-Punkt-Vibrator in zehn verschiedenen Modi fernsteuern.

Bluetooth-Vibratoren mit App-Steuerung sind besonders für Fernbeziehungs-Paare sehr interessant. Denn das niedliche Toy verbindet sich mit dem Smartphone via Bluetooth und lässt sich auch über weite Entfernungen ansteuern.

Erotik kann so machtvoll sein

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von sechs Metern, sodass das Vergnügen auch in ein sexy Kontrollspielchen münden kann.

Ein Sextoy, das wirklich alle Hotspots befriedigen kann: dreifache Stimulation mit einem Doppelvibrator. Eine schlanke Kugel für den Anus und der Vibrator für die Vagina sind mit schnurrenden Motoren ausgestattet, die via Fernbedienung gesteuert werden können. Der noppige Stimulator sorgt für einen zusätzlichen Klitorisreiz.

Zugegeben, für Paare in Fernbeziehungen sind ferngesteuerte Vibratoren eine wahre Bereicherung des Sexlebens. Auch wenn es die erotische Zweisamkeit nicht ersetzen kann, so stellen die ferngesteuerten Sextoys in jedem Fall einen erheblichen Mehrwert dar.

Aber auch für sinnliche Momente zu zweit eignen sich Vibratoren mit App-Steuerung ideal. Sie können als Vorspiel dienen, ein prickelndes Beglückungsprogramm in der Öffentlichkeit sein oder auch als anheizendes Kontrollspielchen verwendet werden.

Ferngesteuerte Vibratoren bringen frischen Wind in die (Fern-)Beziehung, denn die eine Seite gibt Kontrolle ab, während der andere Part sie übernimmt - beides kann überaus reizvoll sein.