Fetisch-Fashion: Wild und verrucht in Lack und Leder

Ob wilde Fantasien, Bondage oder sogar BDSM: Fetisch-Fashion regt das Kopfkino an und entblättert das Tier in uns - sexy in Lack und Leder!

Von Alexa Moustaka

Lack und Leder wird augenblicklich mit animalischen Fantasien und wildem Sex assoziiert. Ob Dessous, Bodys, Catsuits, Shorts oder Overalls in glänzenden Stöffchen: Sie alle eint, dass man sich in ihnen verruchter und dominanter fühlt. Das wiederum kann durchaus das Tier in einem hervorlocken.

Lack und Leder haben eine animalische Wirkung. © 123RF/elisanth ANZEIGE - Sobald sich Körper in Lack und Leder präsentieren, werden heiße und animalische Fantasien geweckt. Betörendes Selbstbewusstsein, anziehende Dominanz und verruchte Praktiken werden mit diesem Menschen in Verbindung gebracht. Auch deshalb gelten Lack und Leder als Fetisch-Fashion. Schwarz, Glanz, Riemen, Ketten, Nieten und ein verlockender Habitus komplettieren das Bild eines Menschen, der genau weiß, was er will und was er kann. In diesem Artikel werden Euch vier Modelle heißer Fetisch-Fashion in Lack und Leder vorgestellt. Sie sollen Euch dazu inspirieren, eine neue Seite in Euch zu entdecken oder bestimmte Vorlieben gebührend auszuleben. Weitere sexy Ideen gibt es unter den erotischen Shoppingtipps.



Fetisch-Fashion für Frauen

Eine betörende Frauensilhouette in Lack und Leder gehüllt: Kann es etwas Erotischeres geben? Damit aber nicht nur Euer Gegenüber vor Erregung beinahe den Verstand verliert, sondern auch die Trägerin selbst Sexiness und Erotik verspürt, sollte Fetisch-Fashion Stil, Komfort und Raffinesse vereinen.

1. Verruchter Wetlook-Body

Bodys legten schon lange ihr langweiliges Baumwoll-Image ab und glänzen inzwischen in erlesenen Formen und Materialien. So auch Bodys in Lack und Leder. Sie können problemlos unter der Alltagskleidung getragen werden und sorgen somit für unzüchtige Überraschungen am Abend. Dieser extravagante Body besticht durch seine Riemchen an der Front, die sowohl verlocken als auch verführen. Das Wetlook-Design suggeriert animalische Bereitschaft für erlesene Lustmomente. Das dehnbare Material bietet zudem Komfort und einen passgenauen Sitz, der die Silhouette zu einem wahren Blickfang werden lässt.

Der Clou: Dieser Body hat einen offenen Schritt, der nicht nur knisternde Erotik verspricht, sondern auch für heiße Spielchen bestens geeignet ist.

Tiefe Einblicke versprechen feurige Momente. © Amorelie.de

2. Sündiger Leder-Catsuit

Man kennt es aus Filmen: Eine heiße Frau erscheint im schwarzen Lack- oder Leder-Catsuit und lässt den Atem stocken. Wie eine zweite Haut schmiegt sich der Overall an die weiblichen Kurven und zeigt nahezu alles, was Frau zu bieten hat. In dieser Lack- und Leder-Fetisch-Fashion wird jede Frau augenblicklich zur betörenden Erscheinung - sowohl im Film als auch im Schlafzimmer. Dieser Catsuit überzeugt nicht nur durch seinen maximalen Tragekomfort dank hochwertiger Materialien, sondern verführt ebenso durch die feine Schlangenhaut-Optik. Hauteng, aber dennoch elastisch wird der weibliche Körper in eine verführerische Schale gehüllt, die das Kopfkino nicht nur anregt, sondern auch wahr werden lässt.

Die Raffinesse: Der Reißverschluss verläuft vom Stehkragen über den Schritt bis hin zum Po - diese Schale zu entfernen wird elektrisierende Funken sprühen lassen.

Ein schwarzer Catsuit in glänzender Optik weckt wilde Fantasien. © Amorelie.de

Fetisch-Fashion für Männer

Männer in Leder haben oft eine sehr anziehende Wirkung. Das glänzende Schwarz ist der perfekte Nährboden des heißen Badboy-Image und lässt so manche Frauen und Männer schwach werden. Es liegt also nahe, dass man(n) diese sexy Assoziation mit ins Schlafzimmer nimmt und seinen Schatz in Lack und Leder-Fetisch-Fashion bezirzt und beglückt.

3. Sexy Leder-Pants

Was sagt mehr, "Ich will Dich verwöhnen und verführen" als eine Lederpants mit einem Reißverschluss an der Front? Dieses Modell setzt sogar noch einen Reiz obendrauf und besticht durch seine transparenten Einsätze. Sie sind nicht nur hinreißende optische Highlights, sondern lassen gleichzeitig die Haut des sexy Trägers durchscheinen - seine Leistengegend könnte nicht perfekter in Szene gesetzt werden.

Fetisch-Fashion Tipp für alle, die mehr wollen: Diese Pants ist ein wahrer Eyecatcher und kann durch das passende Powernet-Shirt noch gekonnter inszeniert werden. Aus einer Pants wird somit ein verführerischer Zweiteiler, der zum Staunen und Schmachten einlädt.

Der Reißverschluss an der Front darf als klare Einladung verstanden werden. © Amorelie.de

4. Fesselnder Leder-Overall

Wer es deutlich verruchter mag, sollte auf Fetisch-Fashion setzen, welche die maskuline Silhouette perfekt betont und noch einige Besonderheiten aufweist. Wer an Bondage für Anfänger oder sogar an BDSM für Anfänger interessiert ist, sollte jetzt unbedingt weiterlesen. Dieser ärmellose Overall in Lederoptik ist die pure Verführung: maskulin und ungeniert. Durch den engen Schnitt betont dieses Modell perfekt die männlichen Vorzüge. Durch die hochwertige Verarbeitung erstrahlt er nicht nur in einem unwiderstehlichen Anblick, sondern kann sich auch auf einen hohen Tragekomfort einstellen.

Die betörenden Besonderheiten: Dieser Overall ist mit einem Reißverschluss vom Hals bis zum Bund und mit einem weiteren im Schritt versehen - für eine sinnliche Entblößung. Darüber hinaus sind seitlich zwei abnehmbare Handfesseln integriert, um zu versauten Spielchen einzuladen. Und als wäre das nicht schon sexy genug, sind am Rücken sechs Metallringe verarbeitet, die für fesselnde Abenteuer sorgen können.

Fazit: Mit Fetisch-Fashion entblättert man seine versaute Seite

Männer in Leder haben etwas besonders Draufgängerisches. © 123rf/mikedesign