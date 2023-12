Erotische Weihnachten mit Glamour: 5 goldene Toys

Sextoys verleihen dem Liebesspiel zwar zu jeder Jahres- und Tageszeit eine pikante Note, aber besonders zu Weihnachten kann Sexspielzeug in Gold Glamour, Sexiness und Erotik miteinander verbinden. Das Fest der Liebe in Gold getaucht. (Be-)sinnlicher kann es kaum werden.

Sexspielzeug in Gold veredelt die nackten Körper, leitet ein glamouröses Vorspiel ein und verspricht magische Momente der Lust. Hochwertige Materialien treffen auf feurigen Spaß - so wird das zweisame Weihnachtsfest elegant und gleichzeitig verrucht.

ANZEIGE - Dekorative Rentiere, funkelnde Lichterketten, glitzernde Kleider und schillernde Dinnertafeln in Goldtönen sind der Inbegriff glamouröser Weihnachten. Und was für das Fest der Liebe gut ist, kann für sinnliche Triebe nicht falsch sein.

Sobald man sich für die weihnachtliche Familienfeier zurechtmacht, greifen Frauen gerne auf funkelnden Schmuck zurück. Goldene Halsketten sehen nicht nur edel aus, sondern versprühen gleichzeitig festlichen Charme. Was ist also geeigneter als ein glamouröses goldenes Halsband, das mehr verspricht, als nur den Hals zu zieren?

Wem die Idee eines edlen Schmuckstücks gefällt, dieser aber einen gewissen Kick verleihen möchte, der ist mit einem ganz besonderen Toy bestens beraten:

Mit dem Slogan: "Turn Me On... Wear Me Out" will der Hersteller auf innovative und kokette Weise zeigen, was dieses Schmuckstück drauf hat. Wer diese Kette trägt, beweist Stilgefühl und steht (offen) zu seiner Sexualität.

Dieses einzigartige Sextoy könnte glamouröser kaum sein, denn der hochwertige Anhänger ist zugleich ein flüsterleiser Vibrator.

Ein edler Eyecatcher über einer Bluse kann mit einem Handgriff zum lustbringender Spielgefährten werden. Er ist nicht nur wahnsinnig leise, sondern auch spritzwassergeschützt und via USB aufladbar - Schönheit trifft Smartheit.