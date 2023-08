5 Kondome für jeden "Geschmack": So vielseitig sind die Lümmeltüten

Kondome schützen nicht nur vor sexuell übertragbaren Krankheiten, sondern haben noch einiges mehr zu bieten. Gefühlsecht, aromatisiert, genoppt oder leicht betäubend für mehr Ausdauer zeigen sie ein großes Leitungsspektrum. Erfahrt hier, was die bunten Lümmeltüten noch alles können.

Damit sich das spielerisch ändern kann und man(n) die erlesenen Vorzüge von Kondomen neu entdeckt, lohnt sich ein genauer Blick in das Latex-Repertoire.

Um den Vaginal- oder Analsex noch reizvoller zu gestalten, können zusätzliche Stimuli helfen. Kondome mit Noppen versprechen stimulierende Reize in der Vagina und dem After, was den Sex noch intensiver werden lässt.

Diese Packung besteht aus 24 genoppten Kondomen mit idealer Passform. Zudem sind sie optimal befeuchtet, damit es sowohl vaginal als auch anal reibungslos starten kann.