Mit diesen 4 Latextkleidern seht Ihr sündhaft sexy aus

Latexkleider sind vor Erotik kaum zu überbieten: animalisches Kopfkino, gefolgt von brennender Leidenschaft. Erfahrt mehr über diese sündhaften Kleider!

Von Alexa Moustaka

Latexkleider sind der Inbegriff von sündhafter Erotik. Die glänzende zweite Haut zeigt, was man hat, während sie gleichzeitig verdeckt, was man hat. Latexkleider heizen die Fantasie an, bringen das Kopfkino zum Laufen und machen schnell Lust auf mehr - viel, viel mehr.

Latexkleider versprühen viel Erotik. © 123RF/domenicogelermo ANZEIGE - Das "kleine Schwarze" mag sexy sein, aber bedeutend sexier wird das Stückchen Stoff, wenn es erotisch glänzt und enger kaum sein könnte. Latexkleider verbinden genau das: eine zweite Haut, die erregte Feuchte suggeriert. Schließlich liegt es in der menschlichen Natur, bestimmte Texturen augenblicklich mit sexueller Erregung zu verbinden. Sowie Lipgloss unbewusst das Bild feuchter Schamlippen assoziieren kann, löst auch der Glanz von Latex sexuelle Fantasien aus. Selbstbewusste Verruchtheit, ungehemmtes Verlangen und animalischer Sex gehören bei vielen Menschen zu ihren Gedankenspielen, sobald sie Latexkleider sehen. In diesem Artikel werden Euch vier Latexkleider vorgestellt, die Euch in eine sündhaft sexy Schale hüllen und Eure triebhafte Seite entblättern. TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps 5 stylische Schwangerschaftshosen für Fashionlover Weitere heiße Shoppingideen findet Ihr in den erotischen Shoppingtipps - viel Spaß beim Durchklicken!

gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

1. Latexkleid im sexy Trenchcoatschnitt

Man kennt es aus Filmen: Eine sexy Frau überrascht ihren Mann im Büro. Das verheißungsvolle Klacken der High Heels lässt bereits erahnen, welche Art Überraschung sie im Sinn hat. Die Tür öffnet sich und sie steht da, mit nichts weiter an als einem zugebundenen Trenchcoat. Der Blick des Mannes und das eigene Kopfkino knistern vor Begierde und Verlangen. Um dieses fiktive Szenario wahr werden zu lassen und obendrein puren Sex zu verkörpern, sind Latexkleider im Mantel-Look ideal. Die enge, taillierte Schnittführung, der tiefe Ausschnitt und der unverwechselbare Glanz hüllen den weiblichen Körper in ein betörendes Kleidungsstück mit unüberbietbarem Erotikfaktor.

Der Clou: Mantelkleider aus Latex oder Lack lassen sich ideal mit aufreizenden Dessous kombinieren. Man kann auch problemlos nichts darunter tragen und mit betörender Nacktheit überraschen - ganz nach Eurem Gusto.

Unter einem Mantel können Frauen auch vollkommen nackt sein - lasst Euch überraschen (Symbolbild). © 123rf/tverdohlib

2. Latexkleid mit verlockendem Reißverschluss

Möchte man ein Outfit ganz im Latex-Look kreieren und nicht mit seinen Reizen geizen, sind Latexkleider mit einem einladenden Reißverschluss das optimale Kleidungsstück. Dieses Latexkleid hat nicht nur einen, sondern direkt zwei Eyecatcher: Die Cut Outs an den Schultern sind schon ein sexy Highlight, aber noch anregender ist der Reißverschluss, der sich von oben bis unten öffnen lässt. Hochgeschlossen oder doch ein tiefer Ausschnitt? So oder so zeigt man, was man hat, und zieht die Blicke auf sich.

Tipp: In Kombination mit sexy Overknees Stiefeln oder scharfen High Heels steht einer betörenden Nacht nichts mehr im Weg.

Der Reißverschluss an der Front heizt sofort das Kopfkino an. © Amorelie.de

3. Latextkleid mit transparentem Dekolleté

Latex verkörpert zwar elektrisierende Erotik, kann aber auch eine edle Komponente erhalten. Züchtige hochgeschlossene Kleider sehen dann verboten sexy aus, wenn die weiblichen Reize auf eine besondere Art betont werden. Mit diesem Modell gelingt das: Das schwarze Latexkleid besticht durch das transparente Dekolleté im Neckholder-Design. Das elastisch-weiche Material schmiegt sich fließend an die Silhouette an und sorgt für ein stilvoll-dominantes Auftreten.

Latexkleider setzen die eigenen Reize glänzend in Szene. © Amorelie.de

4. Latexkleid in feurigem Rot

Latex ist heiß. Viel heißer kann es nur werden, wenn das "glänzende Schwarze" flammend rot wird. Roter Latex ist purer Sex - will man das verkörpern, ist ein rotes Latexkleid ein Must-have im Kleiderschrank. Dieses schlichte, aber dennoch sündig scharfe rote Latexkleid ist schmal geschnitten und hat einen großzügigen runden Ausschnitt. Die leuchtend rote Farbe setzt die weiblichen Rundungen sinnlich in Szene. Durch das anschmiegsame Material aus Naturlatex wird dieses Minikleid zum absoluten Hingucker mit maximalem Tragekomfort.

Heißer Tipp: Rote Latexkleider eignen sich auch perfekt für sinnlichen BDSM. Schließlich wird hierbei auch die sexuell dominante Seite ausgelebt. Im folgenden Artikel könnte Ihr Euch weitere Inspirationen holen: >>>BDSM für Anfänger: Mit diesem Zubehör wird's heiß.

Rote Latexkleider sind purer Sex (Symbolbild). © 123RF/deagreez

Fazit: Latexkleider sind die sexy Sünden des Kleiderschrankes

Latexkleider eignen sich ideal für eine animalische Verführung. © 123RF/elisanth