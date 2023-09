Shhhh... 4 leise Vibratoren für ein sinnliches Solo

Masturbation ist nur manuell geräuschlos? Inzwischen nicht mehr, denn leise Vibratoren sorgen für ein explosives inkognito-Solo, ohne an Intensität und Abwechslung einzubüßen. Mit diesen vier Modellen könnt Ihr Euch Eurer Lust hingeben, ohne verräterische Geräusche Eures Lustgefährten befürchten zu müssen.

Weitere sexy Shoppingideen findet Ihr in den erotischen Shoppingtipps .

In diesem Artikel stellt Euch TAG24 vier Modelle vor, die Eurer Lust gerecht werden und Euch gleichzeitig zu einem diskreten Nümmerchen verhelfen.

Die Kids spielen im Nebenzimmer, der Partner schläft bereits, die Bürotoilette ist vis á vis des Großraumbüros oder das Hotelzimmer ist hellhörig - es gibt zahlreiche Gründe, den Vibrator in der Nachttischschublade zu lassen.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Dieses hübsche rosa Modell weist eine Vielzahl an Funktionen auf, die den Körper auf ungeahnte Höhenflüge schickt. Er kann:

Dieser leise Vibrator kommt in einem verspielten Design daher und weist einen leistungsstarken Motor auf. Sieben Vibrationseinstellungen und vier verschiedene Vibrationsmuster sorgen für unvergleichlichen Spaß. Das ultraweiche Silikon sorgt dafür, dass dieses Toy spielend einfach eingeführt werden kann und sogar die empfindsamsten Stellen erreicht.

Die klitorale Stimulation ist für viele Frauen das Nonplusultra. Dieser Reiz ist zuverlässig und hochexplosiv. Natürlich können auch Vibratoren die Lustperle derart in sexuelle Schwingungen versetzen, dass der Höhepunkt nicht lange auf sich warten lässt. Aber spezielle Klitoris-Stimulatoren setzen noch einen darauf.

Leise Vibratoren sind schön und gut, aber was könnte diskreter sein, als ein Vibrator, der einem stylischen Kettenanhänger zum Verwechseln ähnlich sieht? Ob im Büro, bei einem Abendessen oder Familientreffen: Dieser sexy Spielgefährte bleibt unentdeckt.

Was wie ein edler Kettenanhänger aussieht, ist in Wirklichkeit ein lustbringender Vibrator. Obwohl er schmal, filigran und vergleichsweise klein ist, kann sein starker Motor durchaus überzeugen. Während das schmuckvolle Toy leise wie ein Kätzchen schnurrt, wird die lustvolle Löwin in einem wach. Bei diesem Modell trifft Luxus auf Lust - perfekt für stilvolle Frauen, die ihre Sexualität überall leben wollen.