4 Peitschen und Gerten für erregenden Schmerz

Peitschen und Gerten sorgen für sinnliche Abwechslung im Sexleben. © 123RF/olypa

ANZEIGE - Manchmal reicht ein Klaps auf den Po nicht aus - man will mehr. Mehr Feuer, mehr Impulsivität, mehr Lust, mehr Schmerz.

Für diese Art Sexspielchen gibt es nichts Besseres, als handverlesene BDSM Peitschen und Gerten. Sie locken bisher ungeahnte Gelüste hervor oder befriedigen wilde Fantasien. Weil Sex-Peitschen und Gerten so vielseitig einsetzbar sind, kommen Anfänger sowie Fortgeschrittene auf ihre Kosten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, was BDSM-Peitschen und Gerten so besonders macht, welche umfangreichen Talente in ihnen stecken und wo Ihr die sexy Züchtigungstoys shoppen könnt.

