4 reizvolle Plüsch-Handschellen für softe Fesselspielchen

Weitere sinnliche Ideen findet Ihr in den umfangreichen erotischen Shoppingtipps .

In diesem Artikel werden Euch vier Plüsch-Handschellen vorgestellt, die von verspielt über unartig bis hin zu heißblütig reichen.

Die weiche Fesselung hat etwas Softes, während die devote Position gleichzeitig etwas Anrüchiges mitbringt. Handschellen mit Plüsch sind somit der perfekte Einstieg, um sexy Dominanz mit heißer Unterwürfigkeit zu verbinden und so das Liebesspiel auf eine neue Ebene zu befördern.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Diese Plüsch-Handschellen sehen zwar verspielt aus, sind aber sinnlich und smart. Trotz des Schlosses können sie einhändig geöffnet werden - perfekt für Fessel-Anfänger. Durch den samtigen Plüsch sind sie sehr angenehm zu tragen , schneiden nicht ein und weisen einen animalischen Look auf.

Diese Handschellen mit Plüsch sind in Rot, Schwarz, Lila und Rosa erhältlich.

Wer einen Schritt weitergehen und sich sinnlichem Bondage öffnen möchte, kann zu einem sexy Set greifen, das betörende Toys beherbergt. Mit Sets dieser Art haben Fessel-Interessierte eine heiße Grundausstattung in der Nachttischschublade, die lustvolle Momente verspricht.

Wer sich zwar gerne fesseln lässt, aber weniger auf die klassischen verspielten Plüsch-Handschellen steht, für den sind Handschellen mit Ledermanschetten vielleicht genau das Richtige. Leder strahlt Eleganz, Robustheit und Verruchtheit aus und ist sowohl für Bondage für Anfänger als auch für Fortgeschrittene perfekt geeignet.

Mit diesen Handfesseln lassen sich Hände und Füße nicht nur fesseln, sondern auch separat voneinander an diversen Gegenständen befestigen. Egal, ob am Bettpfosten oder an einer Spreizstange: Durch die Polsterung mit weichem Kunstfell sind diese Leder-Handfesseln das perfekte Tool für fantasievolle Spiele mit Lustfaktor. Durch die Manschetten kann man diese Fesseln individuell jedem Handgelenk anpassen und somit für devoten Spaß sorgen.