Pretty in Pink: 4 knallige Dessous und Sextoys

Nicht zuletzt wegen des Barbie-Revivals ist Pink eine beliebte Farbe in der Damenwelt. Deshalb gilt für Sextoys und Dessous: Pink ist nicht nur angesagt, sondern auch einladend und überaus feminin.

In diesem Artikel könnt Ihr Euch sowohl Wäsche- als auch Toyinspirationen holen, die Frauen mit der Liebe zu Pink gefallen dürften.

Viele Frauen fühlen sich in der Farbe weiblich und können ihre Lust hemmungslos ausleben. Welche Farbe eignet sich deshalb am besten für erlesene Sextoys und sinnliche Dessous? Pink!

ANZEIGE - Obwohl auch immer mehr Männer "Mut zur Farbe" beweisen und sich für pinke Hemden, Shirts und Schals entscheiden, wird diese Knallerfarbe mit Femininität in Verbindung gebracht.

Dieser sexy Zweiteiler besteht aus einem Neckholder-BH und einem passenden Slip - natürlich in Pink. Die feine Spitze setzt das Dekolleté gekonnt in Szene, während die Satin-Bindeschleife unterhalb der Brüste zu prickelnder Leidenschaft einlädt. Aber nicht nur die Frontansicht ist ein wahrer Eyecatcher, auch der Rücken kann sich sehen lassen.

Ein BH-Set in Pink ist ein femininer Klassiker unter den Damendessous. Sowohl Brüste als auch Leiste und Po werden mit zarten Stöffchen umspielt und unterstreichen die betörenden weiblichen Rundungen. Erstrahlt diese Wäsche zudem in Pink, ist die feminine Verführung formvollendet.

Dieser pinke Spitzen-Bodysuit setzt noch viele weitere Highlights. Mit den Spitzeneinsätzen am Venushügel und dem offenen Schritt lädt er zu besonders heißen Spielchen ein, die Vorderseite wird nur durch zwei funkelnde Strasssteine zusammengehalten und die Rückansicht verführt mit nicht mehr als zarten Bändern. Mehr Wow geht nicht.

Etwas verheißungsvoller wird die pinke Verführung in einem Spitzen-Bodysuit. Schließlich ist dieses Dessous kein alltägliches und wird somit zu etwas ganz Besonderem. Die weibliche Silhouette rückt derart in den Fokus, dass man nur staunen und begehren kann.

Die geliebten motorbetriebenen Spielgefährten aus der Nachttischschublade sind allzeit bereit, geben stets ihr Bestes und steuern überaus zuverlässig den Höhepunkt an.

In Pink sehen Sextoys allerdings nicht nur zauberhaft aus, sondern versprechen der Frau etwas betörend Gutes zu tun - nice an naughty in Pink.