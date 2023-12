Sexmöbel: Interieur mit Lustfaktor

Klar hat man zuweilen Sex auf Möbeln, aber was sind Sexmöbel und welche Vorteile haben sie? Dieses erotische Interieur bietet ausreichend Spielraum für abwechslungsreiche Abenteuer in den eigenen vier Wänden. Lehnt Euch zurück und erfahrt mehr über diese schlüpfrige Innenausstattung.

ANZEIGE - Sex zu Hause kann sehr abwechslungsreich sein: liegend im Bett, sitzend auf dem Sofa, kniend in der Küche oder stehend unter der Dusche.

Dieser Sexhocker vereint all das und noch viel mehr. Wer sich in den Anfängen des Bondage befindet, profitiert enorm von diesem Sexhocker-Set, denn es beinhaltet folgende sexy Toys:

Sofern man es nicht weiß, ahnt man bei diesem Sexmöbelstück nicht, welch sündiges Geheimnis in ihm steckt.

Diese Sex-Lounge-Liege ist aus formstabilem Schaumstoff in Möbelqualität gefertigt und weist hochwertige Kopfstützen und halbrunde Kissen auf. Im Liegen, Sitzen, Knien oder Stehen werden beide lustvollen Körper optimal gestützt, während das Design stilvoller kaum sein könnte.

Gemeinsamer Sex ist himmlisch, aber manchmal hat man auch Lust auf ein elektrisierendes Solo. Hierbei will man aber nicht immer selbst Hand oder Vibrator anlegen, sondern einfach nur liegen und genießen. Was bietet sich da besser an als eine Sexliege mit integriertem Vibrator? Richtig, eine aufblasbare Sexliege, die drei integrierte Vibratoren mit Stoßfunktion bereithält.

Dieses Modell lässt sich mittels mitgelieferter Fußpumpe kinderleicht aufpumpen, die Fernbedienung ermöglicht entspannte Steuerungsmöglichkeiten der drei unterschiedlichen Stoßfunktionen und die Liegefläche von 140 Zentimeter Länge und 70 Zentimeter Breite sorgt für ausreichend Liegekomfort bei der Solosession.

Da diese aufblasbare Sexliege aber bis zu 136 Kilogramm belastbar ist, spricht auch nichts gegen heißen Spaß zu zweit.