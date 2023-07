Sexspielzeug für Anfänger: 5 Toys für einen heißen Einstieg

Sexspielzeug für Anfänger ist sehr vielseitig. © 123RF/skabarcat

Ob auf Billboards auf dem U-Bahnhof, via TV-Spot in der abendlichen Werbung oder als Banner auf Internetseiten: Sextoys sind beliebt und wollen noch beliebter werden.

Man kommt also kaum um das Gedankenspiel herum, Sextoys in die eigene Sexualität zu integrieren. Aber wo soll man nur beginnen? Vibrator, Dildo, Analplug, Liebeskugeln, Handschellen, Knebel, Yoni-Eier, Liebesschaukeln und Co. stellen schließlich ein Repertoire dar, das schnell an eine Reizüberflutung grenzt.

Sextoys sind somit eine ganz eigene Welt. Sie soll, darf und muss jedoch nicht abschrecken - ganz im Gegenteil. Diese Welt ist es wert, betreten zu werden. Dadurch erhalten sowohl Männern als auch Frauen sowie hetero-, bi- und homosexuelle Menschen einige Toys an die Hand, um die eigene Sexualität noch erlesener und aufregender zu gestalten.

TAG24 hat fünf heiße Sexspielzeuge für Anfänger zusammengestellt, mit denen Ihr Euch langsam in dieser Welt orientieren könnt. Schon bald werdet Ihr Euch Eure Welt ohne sie gar nicht mehr vorstellen können!

