Sexy Bikinis: So wird der Sommer noch heißer

Trägt man einen sexy Bikini, fühlt man sich schöner und attraktiver. Mit diesen drei Modellen wird man zur Summer-Queen am Pool und am Strand.

Von Alexa Moustaka

Der Sommer ist wohl die schärfste Jahreszeit, denn nie sieht man so viel nackte Haut. Um diese gekonnt in Szene zu setzen und seine individuellen Vorzüge optimal zur Geltung zu bringen, brauchen Frauen eine Auswahl an sexy Bikinis. Voilà, hier sind drei sexy Modelle für den Strand und den Pool.

Heiße Bikinis lassen Frauen sich sexy fühlen. © 123RF/yellowj ANZEIGE - Der Jahresbeginn ist nicht nur die Zeit der guten Vorsätze, sondern auch die Hochzeit der Fitnessstudios. Man will seinen Körper vom Winterspeck befreien und an seiner unwiderstehlichen Bikinifigur arbeiten. Schließlich will man sich in einigen Monaten im Sommerurlaub wohlfühlen und in sexy Bikinis glänzen. Jetzt ist die Zeit gekommen: Der Sommer zeigt sich in Höchstform und wartet auf nackte Haut. Weil aber jede Frau eine individuelle Figur und bestimmte persönliche Vorlieben hat, ist der richtige Bikini nicht immer leicht zu finden. TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps Der perfekte Cityrucksack für Damen: 5 Top-Modelle TAG24 stellt Euch eine Top-3-Auswahl verschiedener sexy Bikinis vor, damit Ihr Eure Kurven am Strand oder am Pool gekonnt in den Fokus rücken könnt. Weitere sexy Inspiration gibt es unter den erotischen Shoppingtipps.

1. Verspielt und sexy: Bikinis mit Strass-Steinchen

Strass-Steine veredeln jeden Bikini. © 123RF/vershininphoto

Viele Frauen wollen nicht nur ihre Kurven zur Schau stellen, sondern in ihrem Bikini auch richtig glänzen. Bikinis mit Strass-Steinchen verbinden beides: Sexyness und Glamour. Dieser Bikini ist durch seine Steinchen und Ketten ein echter Hingucker. Sowohl unterhalb der Brust als auch am Bund des Höschens funkelt und glitzert es. Die seitlichen Schleifen am Höschen und die doppelte Schnürung der Oberteilrückseite sind absolute Eyecatcher am Strand und am Pool. Unverbindliche Preisangabe - die Angebote im jeweiligen Shop können sich verändern. Bikini-Top für 49,99 Euro Bikini-Höschen für 44,95 Euro

2. Für mehr Haut: Brazilian Bikini

Bei Brazilian Bikinis steht der Po im Fokus. © 123RF/yellowj

Nach dem Brazilian Waxing, wo eine "kleine Landebahn" aus Härchen im Intimbereich stehen bleibt, folgt jetzt der sexy Bikini-Trend Brazilian Bikini. Auch hier wird nicht alles gezeigt, aber viel angedeutet. Die Hose dieses Bikinis ist knapp geschnitten, sodass man die schöne Rundung des Pos optimal in Szene setzt. Vorne zieren zwei Metallringe den Hosenbund und sorgen auch in der Frontansicht für ein optisches Highlight. Das sexy Bikini-Top wird vorne ebenfalls durch einen Ring zusammengehalten, der für eine reizvolle Optik sorgt. Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern. Brazilian Bikini für 24,95 Euro

3. Für den Wet-Look: sexy Bikini im Metallic-Look

Metallic-Bikinis suggerieren nasse Stoffe - sehr sexy! © 123rf/slava77777

Egal ob am Strand, am Pool oder auf einer Strandparty: In der Sommer-Sonne möchte man glänzen. Mit diesem sexy Bikini gelingt das ganz wunderbar. Die Metallic-Optik dieses Stückes kann sogar die Fantasien anregen, denn der Glanz suggeriert Nässe. Und was ist heißer als ein nasser Körper? Darüber hinaus wird dieser sexy Bikini durch eine verführerische Schnürung des Tops, die sich im Design des Höschens wiederfindet, komplettiert. Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern. Metallic Bikini für 34,99 Euro

Fazit: Mit sexy Bikinis doppelt heiß durch den Sommer

Heiße Sonne und heiße Bikinis sorgen für einen sexy Sommer. © 123RF/miramiska