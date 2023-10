Sexy curvy Kostüme: 4 XL-Outfits für reizvolle Rollenspiele

Curvy Kostüme legen den Fokus auf die weiblichen Kurven, verpackt in sexy Fantasien. Werden pralle Brüste, stattliche Hüften und ein runder Po in eine reizvolle Kostümierung gehüllt, kann das verheißungsvolle Rollenspiel auch schon beginnen.

Auch bei diesem sexy Curvy Kostüm handelt es sich um ein 3-teiliges Set, das die erlesenen weiblichen Rundungen perfekt in Szene setzt. Das schwarz-weiße Babydoll hat einen offenen Rücken, sodass die Rückansicht bereits das Kopfkino anheizt. Der passende Slip und die verführerischen Strapse runden das Kostüm für rundliche Frauen perfekt ab, um sich schon bald in den weiten Sphären reizvoller Fantasien zu verlieren.

Was ist sexier, als eine Frau, die jeden Wunsch von den Lippen abliest und sich verführerisch darum kümmert, sie wahr werden zu lassen? Ein scharfes Dienstmädchen mit einem noch schärferen Outfit. Lehnt Euch zurück und lasst Euch bedienen - mit allem, was dazu gehört.

Zusammen lernen kann auch richtig heiß werden. Um den praxisnahen Unterricht so authentisch und aufreizend wie möglich zu gestalten, ist ein Kostüm nötig, dass alle runden Vorzüge in den Fokus rückt - wer kann da schon widerstehen?

Im Leben eine Lady, im Bett ein Luder: Ein Lebensmotto, das ins sexuell aufgeschlossene 21. Jahrhundert passt. Um sich zu nehmen, was man will, brauchen Frauen manchmal die perfekte Kostümierung für ihre Fantasien. Betont dieses aufreißerische Outfit dann noch ihre anziehende Vorzüge, kann das verheißungsvolle (Rollen-)Spiel in die erste Runde gehen.

Dieses Kleid in sexy Lederoptik hat ein tiefes Dekolleté und eine rote Schnürung an der Front. Der Rücken ist mit einem sexy Spitzeneinsatz versehen und der Rock ist leicht ausgestellt. Dieses Curvy Kostüm entfesselt den Vamp in einer Frau, eignet sich aber auch sehr gut für Bondage für Anfänger. Schließlich passt hautenges schwarzes Leder zu einer dominanten Femme fatale, die auch mal härter anpacken kann und will. Wird dieses anrüchig-scharfe Kostüm zudem mit sexy High Heels kombiniert, wird Euch Euer Gegenüber aus der Hand fressen.