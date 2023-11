4 sexy Korsetts für eine sinnliche Silhouette

Frauen haben viele reizvolle Attribute, mit denen sie ihrem Gegenüber den Kopf verdrehen können. Der wohlgeformte Busen, die feminine Taille und die einladenden Hüften gehören unumstritten in das verheißungsvolle Repertoire einer Frau. Um diese Reize hervorzuheben und sich in pure Erotik zu hüllen, bedarf es nicht mehr als einem sexy Korsett.

Dieses Modell in klassischem Schwarz ist trägerlos und hat geformte Cups und Bügel . Diese sorgen für einen passgenauen Sitz der Brüste und setzten diese atemberaubend in Szene. Die dazugehörigen Strapse sind verstell- und abnehmbar . Egal ob als verführerische Unterwäsche oder als Bustier zu einer engen Jeans: Dieses sexy Korsett lässt die Trägerin vor Glamour glänzen.

Mit diesem sexy Korsett hüllt man sich in ein Dessous, das die Silhouette mit sinnlicher Spitze formt und das mittig verlaufende Leder lenkt den Fokus auf Bauch und Busen. Der durchgehende Hakenverschluss an der Front, das tiefe Dekolleté und die sexy Schnürung am Rücken lassen keine erotischen Wünsche offen.

Dieses Modell kann durch sein angenehm elastisches und gleichzeitig eng anliegendes Material problemlos unter Alltagskleidung getragen werden und abends für feurige Leidenschaft sorgen. Das Strapshemd im Korsett-Stil schmiegt sich wie eine zweite Haut an die feminine Silhouette und veredelt sie durch roten Stoff und schwarze Spitze . Die Strumpfhalter sorgen für eine Extraportion Erotik - besonders in Kombination mit verlockenden Strümpfen und dem mitgeliefertem Tanga .

Nicht jede Frau fühlt sich in einem eng geschnürten Korsett wohl, möchte aber dennoch die Sexiness eines solchen Dessous genießen. Hierfür eignen sich Strapshemden im Korsett-Stil perfekt. Sie liegen ebenfalls eng an, erwecken den Anschein einer stilvollen Korsage, lassen aber deutlich mehr Bewegungsspielraum zu.

Wo es manche Frauen etwas dezenter mögen, wollen andere Frauen nicht mit ihren Reizen geizen und noch weit mehr präsentieren. Herkömmliche Korsetts verdecken den Busen, um Neugier zu wecken. Sexy Korsetts mit offenen Cups überlassen hingegen nichts der Fantasie. Modelle dieser Art können über einer Bluse getragen werden, oder einfach als betörendes Dessous, das eine direkte Einladung für ein feuriges Liebesspiel darstellt.

Genau das hat dieses Exemplar im Sinn: Feuriger roter Lack, der die Taille formt und den Busen thronen lässt. Der durchgehende Reißverschluss an der Front lädt zum Ausziehen ein, während die sexy Schnürung am Rücken ein betörender Blickfang ist. Der dazugehörige String ist ebenfalls aus feurigem Lack und komplettiert das lodernde Outfit einer Frau, die genau weiß, was sie will.