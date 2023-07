Sexy Tangas: Verführe mit diesen 5 erotischen Strings

String Tangas sind Dessous der Verführung: Sie verdecken nur das Nötigste, heizen somit das Kopfkino an und laden zu elektrisierender Zweisamkeit ein. Um den richtigen String für Euren besonderen Lustmoment zu finden, stellt Euch TAG24 fünf Modelle vor, die Euer Gegenüber zum Lechzen und Schmachten bringen.

Natürlich wollen Frauen in ihrer sexy Wäsche gefallen, aber sie wollen sich auch wohl in ihrer Haut und ihrem Höschen fühlen. Um das zu erreichen und vor dem Sex erlesene Verführung zu genießen, eignen sich sexy Strings, die mehr als herkömmliche Höschen sind.

Wählt man den richtigen String Tanga, unterstreicht man nicht nur seine Individualität, sondern zeigt seinem Gegenüber auch genau, wer man ist und was man im Sinn hat. Denn Verführung ist weit mehr als nur Sex.

Egal welchen Wäsche-Vorlieben Frauen nachgehen, in einem sexy String Tanga lässt es sich gut verführen und verwöhnen.

Die Damenwelt hat eine Fülle an Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Höschen: Panties unter Röcken und Kleidern, Shorts zum Schlafen, Slips für den Alltag, Tangas für den Sport und Strings für gewisse Stunden.

Entblättert die triebhafte Seite in Euch und nehmt Euch, was Ihr wollt und braucht!

Leder wirkt animalisch, dominant und verrucht - perfekt für Frauen, die ihre lüsterne Seite zum Ausdruck bringen und mit ihrem Körper verführen wollen. Durch Lederoptik und Riemen an gewissen Stellen wird Euer Gegenüber weder Augen noch Finger von Euch lassen können!

Einladender geht es kaum ...

Was sagt mehr "Komm, nimm mich!", als ein String Tanga, der entblößt, worin man(n) sich verlieren kann ...? Sexy Spitze, eine entblätterte Vulva und verheißungsvolle Blicke der Trägerin sind eine unmissverständliche Einladung zu purer Lust.

Schlüpft in einen String Tanga mit offenem Schritt und zeigt nicht nur, was Ihr habt, sondern auch, was Ihr damit könnt!

Spitzen-Tanga mit offenem Schritt für 14,99 Euro