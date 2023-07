5 nachhaltige Geschenkideen unter 40 Euro

In diesem Artikel werden Euch fünf nachhaltige Geschenkideen vorgestellt, die sowohl Euch selbst als auch den oder die Beschenke zu mehr "grünen Gedanken" inspirieren können.

ANZEIGE - Nachhaltigkeit wird in der heutigen Gesellschaft zunehmend größer geschrieben. Immer mehr Menschen legen Wert auf Mehrweg-Produkte, nachhaltige Lebensmittel, naturschonende Verhaltensweisen und Kosmetik ohne künstliche Zusatzstoffe.

Möchte man einem lieben Menschen zu mehr gesunder Ernährung verhelfen und gleichzeitig Umwelt und Klima schützen, ist dieses Kochbuch ein perfektes nachhaltiges Geschenk für ambitionierte Hobbyköche. Leckere, abwechslungsreiche und einfache Rezepte sind ein idealer Weg in die Welt der nachhaltigen Kulinarik.

In Deutschland gibt es rund 26 Millionen Kaffeetrinker. Gerne wird die heiße Bohne mehrmals täglich genossen, oft auch unterwegs. Lässt man sich hierfür stets einen To Go-Becher geben, grenzt das schnell an Rohstoffverschwendung.

Möchte man jemandem einem Freunde machen, durch dessen Adern mehr Kaffee als Blut fließt, ist ein nachhaltiger Kaffeebecher das ideale Geschenk.

Egal ob Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso oder Café Crema: Das Lieblings-Heißgetränk verweilt in einem stilvollen Becher aus recyceltem Kaffeesatz und recycelten Holzfasern.

"Weducer Cup Refined" - heute shoppen und genießen!