Geschenke für Chefs als Dankeschön: Diese 9 Ideen kommen beim Boss gut an

Eine kleine Geste als Dankeschön - Geschenkideen an den Chef oder die Chefin. © 123RF/yacobchuk

ANZEIGE - Ob nach einem erfolgreich umgesetzten Projekt mit toller Teamführung, als Dankeschön bei einer Verabschiedung oder zum Jahresabschluss bei der jährlichen Weihnachtsfeier - es gibt einige Gelegenheiten, um beim Chef oder der Chefin danke zu sagen.

Etwas an leitende Personen zu verschenken kann auch schnell zu persönlich oder über bemüht wirken. Deshalb ist die Auswahl der Geschenke ganz entscheidend.

Wem das Verschenken zum Dank an den Chef alleine unangenehm ist, der kann gleich das ganze Team involvieren, denn in der Gruppe und unter gewissen Umständen sind Geschenke an die Führungsebene durchaus angebracht.

