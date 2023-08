5 Ideen für ein Geschenk für Deine Hebamme als gelungene Überraschung

Endlich ist das Baby da und es ist an der Zeit sich von der Hebamme zu verabschieden. Bedanke Dich mit einem besonderen Geschenk bei Deiner Hebamme für die gemeinsame Zeit.

Mit diesen fünf Geschenkideen wird Deine Hebamme Dein Baby und Dich noch lange in guter Erinnerung behalten.

Blumen stiften immer Freude. Am schönsten ist es aber, wenn die Hebamme die Blumen selbst ansäen kann. So wie das eigene Kind erst heranwächst, kann die Hebamme dann zusehen, wie die Blümchen heranwachsen und schließlich ihre Blüten öffnen.

Deine Hebamme ist eine echte Leseratte? Dann wäre ein Büchergutschein ein passendes Geschenk für sie. So kann sie frei wählen, ob sie lieber ein Buch für ihren Privatgebrauch oder eines für ihre Praxis kaufen möchte. Aber auch Hörbücher, Filme, Kalender und vieles mehr sind mit dem Gutschein erhältlich.

Da Hebammen in ihren Praxen Frauen mit ihren Kindern auch nach der Geburt weiter betreuen, ist ein selbstgemachtes Mobile ein schönes Geschenk für die Praxis. An den süßen Filzfiguren werden sich so auch viele Babys noch erfreuen.

