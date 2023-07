Geschenke für Angler: Diese 5 Ideen sind genial für Fischfänger

Worüber freut sich ein Fischfänger? Über Nützliches für seine Tour. Diese fünf Geschenke für Angler sind in jedem Fall praktisch. © 123RF/mihtiander

ANZEIGE - Vor allem spezielle Angeltouren erfreuen Fischfänger, weil man sich dabei 24 Stunden lang seinem Hobby widmen kann.

Es gibt aber auch Angelausrüstung, die nicht so teuer, aber als Geschenk trotzdem sinnvoll ist - z. B. der wasserdichte Rucksack, in dem die Angelausrüstung Platz hat, inklusive Halterungen für Flaschen, Kescher, Zange und Co.

Praktisch ist auch eine Kombination aus Rucksack und Klappstuhl. Diese Geschenkidee eignet sich vor allem für Wanderangler.

Besonders Fischfang-Anfänger können aus eigenen Notizen zu Fangerfolgen lernen. Das Fischfangbuch ist sehr informativ und kann mit eigenen Erfahrungen gefüllt werden, um Schritt für Schritt bessere Fänge zu machen.

Zur Basis-Ausstattung gehören Halterungen für Ruten. Rutenauflagen in Form von Teleskopstangen sind sehr praktisch, da die Höhe individuell eingestellt werden kann. Ein echter Fischfänger dürfte sich über diese Geschenke für Angler auf jeden Fall freuen.

