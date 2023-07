Wunderbare Geschenke für kleine Kinder: 8 Ideen für große Freude

Sobald die Kleinen aktiver werden, werden sie zu kleinen Entdeckern. Was da nicht fehlen darf, ist natürlich ein passender Rucksack für all die Essentials, die ein Zwei- bis Fünfjähriger nun mal so braucht: Snacks, das Lieblingskuscheltier, und all die gefundenen Schätze, wie Stöcke und Steine, die unbedingt mitgenommen werden müssen.

Der Deuter Kinderrucksack ist perfekt dafür geeignet. Er ist robust und strapazierfähig, umfasst fünf Liter und ist in fünf verschiedenen Farben mit tollen Motiven erhältlich.

Deuter Kinderrucksack fünf Liter in fünf verschiedenen Designs