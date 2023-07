Geniale Geschenke für Lehrer: 7 zauberhafte Ideen

Mit einem engagierten Lehrer macht die Schule gleich viel mehr Spaß. © 123RF/famveldman

ANZEIGE - Der Sommer bringt für Schüler jedes Jahr Veränderung mit sich: der Wechsel in eine neue Klassenstufe, der Abschied von der Grundschule oder der Übergang in die Oberstufe. Das alles kann ganz schön herausfordernd sein.

Für Unterstützung und eine schöne Schulzeit sorgt natürlich auch ein gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Daher ist eine kleine Aufmerksamkeit zum Abschied immer eine tolle Idee.

So weit, so gut, aber was schenkt man einem Lehrer am besten? Keine Sorge: TAG24 hat sieben zauberhafte Geschenke für Lehrer zusammengetragen.

Lass Dich inspirieren oder entdecke womöglich schon das perfekte Geschenk. Auf geht's.

