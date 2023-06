Die besten Geschenkideen für Oma - 10 Tipps

Welche Geschenke machen Großmütter wirklich glücklich? Kreative Geschenke für Oma, Ideen & Tipps ► Jetzt entdecken auf TAG24.

Von Judith Wagner

Du möchtest Deine Oma beschenken? Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zum Hochzeitstag - für jeden Anlass gibt es ein passendes Geschenk. Wer ein Geschenk für seine Oma finden möchte, das sie wirklich glücklich macht, sollte versuchen sich in sie einzufühlen.

Um ein passendes Geschenk für Oma zu finden, solltest Du versuchen Dich in sie hineinzuversetzen. © 123RF/pressmaster Blumen, Pralinen und Sekt - sind zwar immer wieder beliebte Geschenke, es gibt aber jenseits davon weitaus kreativere Einfälle, um Oma zu beschenken. Geschenke, die Oma allerdings eher weniger gefallen, sind solche, die auf ihr Alter anspielen. Anti-Aging-Produkte oder eine Kittelschürze sind für Omas zum Beispiel eher unpassend. Wer eine enge Bindung zu seiner Oma hat und sich gut in sie hineinversetzen kann, wird genau wissen, welche Geschenke sie glücklich machen. TAG24 Life - Beauty & Fashion Shoppingtipps Stylisch im Büro: Lena Gerckes Officelooks 2023 Um Dir ein paar Inspirationen zu liefern, womit Du Deine Oma beschenken könntest, hat TAG24 die besten Geschenkideen für Dich recherchiert. Mehr informative Empfehlungen über die besten Lifestyle-Produkte findest Du auf TAG24 Life.

Geschenke für Oma: die schönsten Dinge, die Omis Freude bereiten

Eines sei schon mal vorweggesagt: Das beste Geschenk, dass man Oma machen kann, ist ihr Zeit zu schenken. Zeit ist mit eines der kostbarsten Dinge, die ein Mensch hat. Vor allem alte Menschen werden sich dieser Tatsache zunehmend bewusst. Es muss also nicht immer das teuerste Parfum oder der teuerste Klunker sein, der Freude macht - viel glücklicher kann zum Beispiel eine gemeinsame Unternehmung mit den Enkelkindern in der Natur machen. Diese immateriellen Geschenke sind meist auch die, die noch lange in ihrer Erinnerung bleiben werden. Doch natürlich schaffen auch materielle Dinge Momente der Freude und es gibt wohl nichts Schöneres, als diese Freude mit seiner Oma gemeinsam zu teilen. Hinweis: - Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern. -



gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

1. Ein Geschenk für das ganze Jahr: Wandkalender mit Deinen Familienfotos

Mit einem personalisierten Fotowandkalender macht man seiner Oma sicher eine große Freude. So hat sie ihre Liebsten jeden Tag im Blick. Wähle dazu einfach zwölf digitale Fotomotive aus, entscheide Dich für eines der 16 verschiedenen Themen und gestalte den Wandkalender ganz individuell nach Deinem Geschmack. Gestalte einen individuellen Fotowandkalender Du erhältst den Wandkalender für 17,99 Euro.

Mit einem Fotowandkalender hat Oma die Familienmitglieder immer im Blick. © 123RF/stylephotographs

2. Zum Knuddeln: Kissen mit Fotomotiv

Gerade wenn die Liebsten nicht um die Ecke wohnen, ist es nach Familientreffen schwer Abschied zu nehmen. Deshalb ist ein Kissen mit Fotomotiv eine schöne Idee. So kann Oma ihre Familienmitglieder immer fest knuddeln. Das Kissen gibt es eckig oder in Herzform. Persönliches Kissen mit Deinem Fotomotiv Du erhältst das Kissen mit Fotomotiv für 10,95 Euro.

3. Für alle, die mit der Zeit gehen wollen: Tablet für Senioren

Ein Tablet für Senioren kann durchaus ein sinnvolles Geschenk sein. Voraussetzung dabei ist, dass Oma prinzipiell bereit ist sich für neue Technologien zu öffnen und ein gewisses technisches Grundverständnis mitbringt. Ist das der Fall, dann spricht nichts dagegen, Oma die Funktionen von WhatsApp und Videotelefonie zu erklären. Das Galaxy Tab S8 im Smart Deal

Aktionszeitraum: 19.06. - 17.07.2023

Um mit den Liebsten in Kontakt zu bleiben, ist ein Senioren-Tablet eine gute Geschenkidee. © 123RF/peopleimages12

4. Die Liebsten am Herzen tragen: Personalisierte Halskette mit Namensgravur

Wenn Deine Oma gerne Schmuck trägt, könntest Du sie mit einer personalisierten Namenskette überraschen. Diese kannst Du individuell gestalten, z. B. mit den Namen der Familienmitglieder oder einem kurzen Statement. Designe ein individuelles Schmuckstück Du erhältst das individualisiertere Schmuckstück für 139,00 Euro.

5. Für Feinschmecker: Kulinarischer Geschenkkartron

Deine Oma hat eine Leidenschaft für bayrische Köstlichkeiten? Dann wäre ein kulinarischer Geschenkkarton von Dallmayr mit Leckereien aus Bayern eine gute Wahl. Enthalten sind u. a. Weißwürste, Gutsleberwurst, Bratwürste, Bauernsenf und Fruchtbonbons. Der Stadtgeflüster-Geschenkkarton mit kulinarischem Charme Du erhältst den Geschenkkarton für 62,00 Euro.

6. Schönheitskönigin: Behandlung im Beauty-Salon

Für alle Omas, die auch im hohen Alter Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen, ist ein Gutschein für eine Behandlung in einem Beauty-Salon ein gutes Geschenk. Hier kann sie sich mal richtig verwöhnen lassen und kommt nachher mit einem erfrischend strahlenden Look zurück. Gutschein für eine Gesichtsbehandlung in deinem Wunschsalon

Mit einer Behandlung im Beauty-Salon bringst Du Deine Oma im wahrsten Sinne zum Strahlen. © 123RF/yacobchuk

7. Einfach mal die Seele baumeln lassen: Liegestuhl für den Garten oder Balkon

Deine Oma arbeitet viel im Garten? Dann gönne ihr einen schönen Liegestuhl als Zeichen ihres Verdiensts. Jetzt ist es an der Zeit sich auch mal auszuruhen und die Familienmitglieder im Garten mithelfen zu lassen! Besonders komfortabel ist eine Liege mit Schwingfunktion, die mit einem gepolsterten Bezug ausgestattet ist und über ein Sonnendach verfügt. Schwingliege mit Sonnendach Du erhältst die Schwingeliege für 209,99 Euro.

8. Entspannen und erholen: Gutschein für die Therme

Wer für das Geschenk noch etwas tiefer in die Tasche greifen möchte, der lädt seine Oma in die Therme ein. Am schönsten ist es, wenn dort gemeinsam mit Oma hinzufahren und sich mit ihr vom Stress des Alltags zu erholen. Aber auch als Hochzeitsgeschenk für Oma und Opa ist eine Wellnesskur ein toller Einfall. Exklusive Spa & Wellnessangebote

9. Gemeinsam Spaß haben: Spiel Familien-Quiz

Gesellschaftsspiele sind in Deiner Familie der Renner? Dann wird Euch dieses Familien-Quiz begeistern. Hier geht es um persönliche Fragen zu den eigenen Familienverhältnissen, die nur ihr selbst beantworten könnt: Wo haben sich Deine Eltern kennengelernt? Womit spielte Deine Mutter in ihrer Kindheit am liebsten? Ein lustiges Spiel für gemeinsame Stunden im Kreis der Familie. Familienquiz Du erhältst das Familen-Quiz für 14,99 Euro.

10. Seeluft schnuppern: Schifffahrt

Es geht doch nichts über eine gemütliche Schifffahrt mit den Liebsten. Wie wäre es mit einer Bootstour über die Spree? Ein besonders außergewöhnliches Erlebnis bietet der Badedampfer, auf dem die Gäste in einem beheizten Whirlpool sitzen und Champagner serviert bekommen. Auch dieses Geschenk eignet sich gut als gemeinsames Hochzeitsgeschenk für Oma und Opa. Romantische Bootstour in Berlin Die Bootstour ist für 249 Euro buchbar.

Eine Bootstour wird sicher ein unvergessliches Erlebnis. © 123RF/dolgachov

Fazit: Manchmal sind Absprachen besser als Überraschungen als Geschenk für die Oma