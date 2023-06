Die besten Geschenkideen für Opa - 10 Tipps

Welche Geschenke machen Opas wirklich glücklich? Kreative Geschenke für Opa✓ Ideen✓ & Tipps✓ auf TAG24.

Von Judith Wagner

Vielleicht ein guter Whisky, eine schicke Krawatte oder ein gemeinsamer Trip ins Grüne? Ein Geschenk für Opa zu finden ist keine leichte Aufgabe. Doch auch wenn er meint, er hat schon alles, gibt es bestimmt doch etwas, womit Du ihm eine Freude machen kannst.

Es gibt doch nichts Schöneres, als Opa mit einem kleinen Geschenk eine Freude zu machen. © 123RF/suradin "Schenkt mir bloß nichts, ich brauche nichts!", diesen Satz bekommt man zu hören, wenn man Opa danach fragt, was er sich zum Geburtstag wünscht. Doch wenn Opa dann trotzdem sein Geschenk aufmacht, ist die Freude groß. Die meisten Opas freuen sich selbst dann, wenn sie das Geschenk tatsächlich nicht brauchen, weil sie es schon haben oder gar nichts damit anfangen können. Damit das nicht passiert sollte man am besten die Oma fragen, ob die Geschenkidee für Opa passend ist oder man sich lieber etwas anderes überlegen sollte. Eventuell hat die Oma auch einen richtigen Geheimtipp und kann einem sogar sagen, was Opa jüngst abhandengekommen ist und was er gut gebrauchen könnte. Doch auch ohne Oma, kannst Du auf eigene Faust Dein Glück versuchen, um ein passendes Geschenk für Opa zu finden. TAG24 hat dafür zehn tolle Geschenkideen für Dich recherchiert.

Geschenke für Opa: Diese Ideen sorgen für Begeisterung

Um seinem Opa etwas Gutes zu tun, hat man viele Möglichkeiten. Zu den runden Geburtstagen und zu Hochzeitstagen darf das Geschenk auch mal größer ausfallen. Aber auch mit kleineren Geschenken kann man Opa eine Freude machen.

1. Ein Werkzeug für alle Fälle: Schweizer Taschenmesser

Ein Schweizer Taschenmesser ist ein nützlicher Begleiter, der viele verschiedene Werkzeuge immer griffbereit hält. Wenn Dein Opa noch kein Schweizer Taschenmesser hat oder er es verloren hat, dann wird er sich sicher über dieses Geschenk freuen. Schweizer Taschenmesser mit 13 Funktionen Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Du erhältst das Schweizer Taschenmesser für 99,00 Euro.

2. Geschenk für Opa: Bademantel mit Gravur

Ein passendes Geschenk für alte Herrentage ist ein schicker neuer Bademantel. Besonders gut sieht es aus, wenn Opas Name oder ein lustiger Spruch eingraviert ist. Darin macht er sicher eine gute Figur. Bademantel 100 % Baumwolle mit Gravur Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Du erhältst den Morgenmantel für 99,95 Euro.

3. Für grillbegeisterte Opas: Grillbesteck

Wenn Dein Opa gerne grillt, könntest Du ihn mit einem neuen hochwertigen Grillbesteck überraschen. Vorteilhaft ist ein Grillbesteck-Set, das komfortabel in einem Koffer verstaut werden kann. 19 teiliges Grillbesteck-Set Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Du erhältst das Grillbesteck-Set für 69,99 Euro.

Mit dem richtigen Grillbesteck macht das Grillen gleich doppelt so viel Freude! © 123RF/halfpoint

4. Feine Leckereien für Opa: Kulinarischer Geschenkkorb

Dein Opa liebt Italien und vor allem die italienische Küche? Dann wäre ein kulinarischer Fresskorb mit italienischer Feinkost ein gutes Geschenk für ihn. Verschenke den italienischen Hochgenuss mit einem Geschenkkorb von Dallmayr aus nativen Olivenöl, feiner Pasta, Parmigiano Reggiano, Tomatensoße, sizilianischen Krokantplätzchen und einer Flasche Wein. Italienischer Feinkostkorb "Un Momento Italiano" Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Du erhältst den kulinarischen Geschenkkorb für 66,00 Euro.

5. Geschenk für Action-verliebte Opas: Rennwagen fahren

Wer es mit seinem Opa auf seine alten Tage nochmal richtig prassen lassen möchte, der macht mit ihm eine Drift-Taxifahrt in einem Rennwagen. Mit Vollgas über die Piste zu driften - das wird ein unvergessliches Abenteuer und ist nur etwas für Opas mit starken Nerven. Buche das Renntaxi Hockenheim Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Buche die Fahrt mit dem Rennwagen für 149,90 Euro.

Mit dem Rennwagen über die Piste zu driften ist nicht nur was für junge Männer, auch viele Opas werden sich über dieses Action-Erlebnis freuen. © 123RF/veloliza

6. Simpel und doch originell: Bierglas mit Gravur

Für diejenigen, die ein einfaches Geschenk suchen, das dennoch originell ist, wäre ein Bierglas mit der Gravur mit Opas Namen eine passende Geschenkidee. Wenn Dein Opa gerne Bier trinkt, wird er sich darüber sicher freuen. Bierglas mit Namen und Geburtsjahr graviert Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Du erhältst das Bierglas mit Gravur für 14,80 Euro.

7. Für Weinliebhaber-Großväter: Weinbergwanderung

Eine Wanderung in der Natur, dazu ein wunderbar aromatisches Glas Wein - so lässt es sich doch leben! Möchte man mit seinem Opa mal gemeinsam etwas Schönes unternehmen, bietet sich eine Weinbergwanderung an. Voraussetzung dabei ist jedoch, der Opa trinkt gerne Wein und ist auch körperlich fit genug für den Ausflug. Wenn ja, wird auch diese Geschenkidee eine gelungene Überraschung sein. Weinbergwanderung mit Verkostung von 4 Weinen Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Buche die Weinbergwanderung für 79,90 Euro.

Gemeinsame Zeit auf einem Weinberg zu verbringen ist wohl eines der schönsten Geschenke, die Du Deinem Opa machen kannst. © 123RF/jovanmandic

8. Für mehr Sicherheit: Smartwatch für Senioren

Eine Uhr mit der in Notfällen ein SOS-Alarm ausgelöst wird, ist gerade für alte Menschen besonders sinnvoll. Die Smartwatch zählt nicht nur die Schritte, sondern hat meist viele verschiedene Funktionen, wie GPS-Tracking, Schlafaufzeichnung, Messung der Herzfrequenz und des Pulses sowie viele weitere Fitnessfunktionen. Smartwatch mit Pulsmesser und SOS-Funktion Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Du erhältst die Smartwatch für 299,90 Euro.

9. Da staunt Dein Opa: Unterwasserrestaurant La Mer in Neuwied

Der Besuch im Unterwasserrestaurant La Mer in Neuwied, wird sicher ein schönes gemeinsames Erlebnis, das man auch als Hochzeitsgeschenk für Opa und Oma verschenken kann. In einer Atmosphäre wie unter dem Meer genießt man in diesem außergewöhnlichen Restaurant hervorragende Fischgerichte aus nachhaltiger Aquakultur während man ringsherum bunte Fische beobachten kann. Gutschein für das Unterwasserrestaurant La Mer Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Du erhältst einen Gutschein für das Unterwasserrestaurant La Mer ab 30 Euro.

10. Hoch hinaus: Flugzeug-Rundflug für Deinen Opa

Wer seinem Opa ein unvergessliches Erlebnis schenken möchte, der bucht einen Flugzeug-Rundflug z. B. über die fränkische Seenplatte. Für 45 Minuten kann man aus der Vogelperspektive atemberaubende Naturlandschaften beobachten. Um dieses einzigartige Abenteuer festzuhalten, sollte man nicht vergessen seine Fotokamera mitzunehmen. Flugzeug-Rundflug Greding Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Buche den Flugzeug-Rundflug für 119,90 Euro.

Fazit: Es tut so gut, Opa glücklich zu machen!