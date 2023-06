Geschenke zur Geburt: 20 coole Ideen fürs Baby und die Eltern

20 coole Geschenkideen zur Geburt findest Du in diesem Beitrag. © 123RF/lightfieldstudios

Wer den frischgebackenen Eltern ein sinnvolles Geschenk zur Geburt machen möchte, sollte in jedem Fall nachfragen, was überhaupt benötigt oder gewünscht wird. Manche Eltern haben Ideen, was sie gebrauchen können, was das Schenken vereinfacht.

Bekommen Eltern zum zweiten oder dritten Mal ein Baby, ist die Grundausstattung meist schon vorhanden. Mit Verbrauchsgütern wie Windeltorte oder Geschenkgutschein liegt man meist nicht verkehrt.

Auch eine Tageszeitung als Geschenk zur Geburt kann für Freude sorgen. Nichts ist interessanter, als im Erwachsenenalter zu lesen, welche Themen bei der Geburt aktuell waren. Eltern freuen sich auch über eine Babykiste, in der sie solche Geschenke aufbewahren können.

Geschenke zur Geburt müssen nicht teuer sein: Die Familie oder Freunde können zum Beispiel auch Gutscheine für Me-time der Eltern schenken wie "Eine Stunde Kinderwagen schieben", "Fenster putzen" oder "Aufs Geschwisterkind aufpassen". Eltern freuen sich über Unterstützung aus dem Familien- oder Freundeskreis, sind aber unsicher, danach zu fragen.

Wer das ultimative Geschenk zur Geburt sucht, findet in diesem Beitrag sinnvolle Geschenkideen für Baby und Eltern.

Weitere Tipps für Geschenke und Empfehlungen findest Du auf TAG24 Life.