Die besten Katzenbürsten: 5 Modelle und ihre Vorteile

Bei der Wahl der Katzenbürste solltest Du beachten, dass nicht alle Modelle für alle Katzen gleichermaßen geeignet sind. So gibt es Katzenbürsten für große und für kleine Katzen, für Kurzhaar-, Mittel- und Langhaarkatzen. Auch in ihren Funktionen und im Material gibt es einige Unterschiede.

Kommst Du der Fellpflege nicht nach, so wirst Du die Haare überall in Deiner Wohnung vorfinden: auf dem Sofa, dem Teppich und Deiner Kleidung. Außerdem besteht bei Langhaarkatzen die Gefahr, dass sich die Haare zu dicken Fellbüscheln verfilzen. Diese solltest Du dann unbedingt vom Tierarzt entfernen lassen, denn die Verfilzungen können Deine Katze in ihrer Bewegung einschränken und schmerzhaft ziepen.

Der FURminator ist eine Katzenbürste, die für eine effiziente Fellpflege sorgt. Sie entfernt das abgestorbene Deckhaar und beseitigt gleichzeitig die lose Unterwolle. Die Katzenbürste hat Borsten aus rostfreiem Edelstahl, die dem Fell beim Bürsten einen schönen Glanz verleihen. Die aufgenommenen Haare lassen sich ganz einfach per Knopfdruck aus der Bürste entfernen. Außerdem liegt die Katzenbürste sehr angenehm in der Hand. Mit etwa 30 Euro ist der FURminator preislich in der Anschaffung etwas teurer als andere Bürsten, doch wer sich eine sehr gute Katzenbürste leisten möchte, kommt hier voll auf seine Kosten. Den FURminator gibt es sowohl für Kurzhaar- als auch für Mittel- und Langhaarkatzen und ist in unterschiedlichen Größen erhältlich.

Pflege das Fell Deiner Katze mit dem FURminator

Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern: Du erhältst die Katzenbürste für 33,29 Euro.