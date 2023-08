Die 4 besten und schönsten Kratzbäume für Katzen

Weitere tolle Produkte für Deinen Lieblingsvierbeiner findest Du in den Haustier Shoppingtipps .

TAG24 Life - Promi Looks Shoppingtipps

So pflegen und schärfen die Miezen ihre Krallen selbstständig. Zusätzlich wird dabei aber auch Stress abgebaut, der Katzenbaum auch als Rückzugsort genutzt. Zudem nutzen Katzen ihn teilweise auch, um zu kommunizieren.

Tipp: Wer in seiner Wohnung keinen Platz für einen großen Katzenbaum hat, kann auf platzsparende Wandmöbel zurückgreifen. Mehr dazu gibt's unter:

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Erhältlich in den Farben Beige, Dunkel- sowie Hellgrau passt dieser Kratzbaum für Katzen perfekt in unterschiedlich eingerichtete, moderne Wohnungen.

Der Kratzbaum ist robust und stabil und kann durch eine Deckenmontage zusätzlich abgesichert werden. Dieser schöne hellgraue Turm ist zweifelsohne einer der schönsten Kratzbäume für Katzen. Zumal er sich perfekt in freien Ecken einer modern eingerichteten Wohnung macht.

Einer der tollen Kratzbäume für Katzen ist der "Kratzbaum mit Spielball natur" von Weltbild. Dabei handelt es sich um einen fast 60 Zentimeter hohen Stamm aus hochwertigem Kiefernholz, umgeben von Jute- und Sisalseilen zum Kratzen und Wetzen der Krallen.

Am oberen Ende befinden sich zwei Stäbe mit Seilen, an denen je eine Kugel und eine Feder hängen. Der Kratzbaum steht zudem auf einem Drehteller aus Holz mit kleinen Spielkugeln, die die Katze ausgelassen hin und her rollen kann - klingt nach absoluter Spielfreude.

Bei diesem Modell handelt es sich um einen Katzenbaum ohne Höhle oder Liegefläche. Für einen idealen Rückzugsort kann das Produkt mit einem weiteren kleinen Kratzbaum mit Höhle oder Korb ergänzt werden.

Preis: etwa 43 Euro