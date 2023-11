Heizungsliegen für Katzen: 5 kuschelig warme Schlafplätze

Im Winter gibt es doch nichts Schöneres, als sich an einem gemütlichen Plätzchen zu wärmen, während draußen die Temperaturen unter null Grad wandern und der Schnee auf die Erde fällt.

ANZEIGE - Katzen ziehen sich im Winter vermehrt zu Hause zurück und schlafen in der dunklen Jahreszeit deutlich länger. Grund genug, um Deiner Katze mit einer Heizungsliege oder einer Katzenhängematte in diesem Winter eine Freude zu bereiten.

Katzen sollten keinesfalls auf der Heizung liegen, das kann zu Unfällen führen. Mehr dazu erfährst Du unter:

Darum ist es gefährlich, wenn Katzen auf der Heizung liegen.

Heizungsliegen sind also nicht nur sehr gemütlich, sondern können die Katze sogar schützen. Und es gibt sie in vielen Ausführungen, Körbe, Taschen und sogar Kuschelhöhlen, die man ganz einfach in der Heizung einhängen kann.



Welche Modelle die besten sind, erfährst Du im Folgenden.

