3 Hundebetten für große Hunde: Für tierisch guten Schlaf

Der Hundeschlaf ist zwar weit weniger tief, als der von Menschen, dennoch brauchen Hunde viele Stunden Ruhe am Tag. Um keine Liegestellen oder eine unbequeme Körperhaltung zu riskieren, ist die Wahl des Hundegemachs eine wichtige Kaufentscheidung.

ANZEIGE - Hunde ruhen bis zu 16 Stunden am Tag. Umso wichtiger ist es, dass Hundebetten für große Hunde perfekt auf sie abgestimmt sind.

Möchte man ihm hingegen eine Art "geschützten Raum" geben, in den sich der Hund richtig hineinkuscheln kann, klappt man die Ränder hoch und bietet der Fellnase eine rundherum gepolsterte Liegefläche.

Der Hundeschlaf ist so individuell wie der von Menschen. Manche Hunde liegen überwiegend auf der Seite, andere drehen sich oft auf den Rücken und wieder andere legen gerne ihren Kopf beim Schlafen ab. Um seinem Hund einen gemütlichen und flexiblen Schlafplatz zu bieten, eignet sich ein Hundebett, das flexibel einsetzbar ist:

Hunde legen sich auf jeden Boden, springen in Pfützen und toben im Dreck. Dennoch mögen sie saubere und bequeme Umgebungen, um sich dort ausreichend zu entspannen. Insbesondere wenn die freche Fellnase wieder einmal im Schmutz spielte, können Milben, Flöhe und Zecken schnell mit im Hundebett liegen und dort ihr Unwesen treiben.

Im Allgemeinen zählen Hund ab einem Körpergewicht von 40 Kilogramm zu den großen Hunderassen. Aber auch 30 Kilogramm schwere Hunde können mit schmerzenden Liegestellen kämpfen, sobald sie ständig auf hartem Untergrund liegen müssen. Darüber hinaus macht auch das Alter vor Hunden nicht Halt, denn viele große Tiere leiden unter Gelenkbeschwerden. So oder so: Orthopädische Hundebetten für große Hunde wirken Schmerzen am Bewegungsapparat entgegen und sorgen somit für einen erholsamen Schlaf.

Das folgende große Hundebett ist mit einer Matratze aus Memory-Schaum ausgestattet, die dem geliebten Vierbeiner den höchstmöglichen Liegekomfort bietet.

Der erhöhte Rand sorgt zudem für eine gemütliche Kopfablage und der abgesenkte Einstieg bietet älteren oder schwereren Vierbeinern einen leichten Bettzugang. Der Preis für die XL-Version liegt bei etwa 200 Euro.



Orthopädisches Hundebett mit Memory-Schaum-Matratze