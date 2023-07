6 schöne und praktische Indoor-Hundehütten für Vierbeiner

Aktuell voll im Trend: ein Tipi-Zelt für Hunde. Diese putzige Indoor-Hundehütte ist nicht nur im Handumdrehen aufgebaut, sondern passt auch in kleine Wohnräume. Das Indianerzelt aus Filz beinhaltet ein kuscheliges Kissen, welches bei 30 Grad waschbar ist. In einem Tipi-Zelt finden Hunde einen gemütlichen Schlafplatz fernab von lauten Geräuschen oder Besuch.

Mit diesem praktischen Begleiter wird der Ausflug für den Vierbeiner zum Hit. Die praktische Transporttasche lässt sich in nur wenigen Schritten zur Hundehöhle umfunktionieren. So hat Dein Freund auf vier Pfoten auch im Urlaub einen kuscheligen Schlafplatz für sich. Neben einem gemütlichen Kissen und einer angemessen Luftzirkulation besitzt die praktische Indoor-Hundehöhle auch eine ausklappbare Terrasse aus Mesh-Stoff.

Wer mit seinem Hund verreisen möchte, muss nicht nur an Futter denken, sondern auch an einen geeigneten Schlafplatz. Eine faltbare Transporthütte bietet ein praktisches 2-in-1-System für Hundebesitzer. Während der Reise kann der Vierbeiner sicher und bequem in der Transporttasche mitgeführt werden. Zum Relaxen und Schlafen öffnet man sämtliche Reißverschlüsse der Tasche sowie die Eingangsöffnung der Tasche und bietet dem Hund so einen geschützten Raum zum Schlafen und Relaxen an.



