Gassi gehen mit Katzen: Nur mit diesen Katzengeschirren

Das richtige Katzengeschirr: Welches ist am besten für Katzen? Was Du bei der Wahl beachten solltest und welche Dinge beim Kauf eines Katzengeschirrs wichtig sind, erfährst Du hier.

Am wichtigsten ist, dass die Schulterblätter des Stubentigers frei bleiben, sodass er sich frei bewegen kann. Ist dem nicht so, fühlen sich Katzen schnell derartig eingeschränkt, dass sie nicht normal laufen können.

Das Katzengeschirr sollte außerdem die richtige Größe für Deine Samtpfote haben. Einfluss darauf haben meist Alter, Geschlecht und auch Rasse der Katze. Allerdings kann man die passende Größe anhand einer Faustregel gut bestimmen: Wenn an den Befestigungsstellen des Geschirrs, also Hals und Oberkörper ungefähr zwei Finger passen, so stimmt die Passform.

Oft werden zu den klassischen Katzengeschirren passende Leinen mitgeliefert. Der einzige Nachteil daran ist, dass diese relativ kurz sind und sich Katzen beim Gassigehen nicht allzu weit entfernen können.

Gerade am Anfang kann das auch sinnvoll sein, da für sie ja viele neue Eindrücke entstehen. Ist das Kätzchen allerdings schon Gassi-geh-Profi, so kann eine Leine, die man in der Länge flexibel einstellen kann, durchaus angenehmer in der Verwendung sein.

Besonders gut eignen sich hierbei Seil-Roll-Leine mit Bremsautomatik und Festellsystem, um die Länge der Leine an jede Situation individuell anpassen zu können.

