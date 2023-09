Katzenkörbchen: Die 10 besten Modelle im Überblick

Tipp: Verwende zur Reinigung von Katzenkörbchen in der Waschmaschine am besten einen Waschbeutel. So sorgst Du dafür, dass keine Tierhaare in die Waschmaschine gelangen und verhindert Beschädigungen am Katzenkörbchen. Außerdem solltest Du einen schonenden Waschgang wählen. Die Haare verbleiben beim Waschen im Beutel und können nach dem Waschen herausgeschüttelt werden.