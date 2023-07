Mit diesen 4 Katzentransportboxen kannst Du mit Deiner Katze unbesorgt reisen - oder beruhigt zum Arzt

Ob wegen eines Umzuges, für einen Tierarzttermin, in den Urlaub oder stattdessen zur Tierpension - irgendwann muss jedes Hauskätzchen den Komfort der Wohnung verlassen und eine Reise auf sich nehmen. Mit den folgenden Transportboxen für Katzen verläuft dieser Trip möglichst stressfrei.

Transportboxen gehören in jeden Haushalt mit Katzen, kleinen Hunden oder anderen kleinen Haustieren. © 123RF/kardaska

Wenn sie uns auch nicht ganz so auf Schritt und Tritt folgen wie Hunde und nicht ständig an unserer Seite sind, so ist auch für sie ein gelegentlicher Ausflug unausweichlich.

Egal wohin es geht: Um den Trip möglichst stressfrei hinter sich zu bringen, ist ein artgerechter Transport essenziell. Für diesen gibt es verschiedene Transportboxen für Katzen.



Abhängig von eigenen Bedürfnissen sind sie als stabile Kunststoffboxen, platzsparende, faltbare Transportboxen oder auch ästhetische Weidenkörbe sowie mit Öffnungen oben auf der Box und vorne erhältlich. Einige eignen sich als robuste Box für das Flugzeug, andere sind eher weniger stabil, dafür jedoch praktischer oder gemütliche Schlafboxen für zu Hause.

Tolle, geeignete Transportboxen für die regelmäßige Reise, den gelegentlichen Ausflug zum Tierarzt oder einfach nur zur Vorbereitung für den Fall der Fälle werden im Folgenden präsentiert.

