Leuchthalsband für den Hund: Tolle Modelle und wichtige Tipps

Mit der kälteren Jahreszeit verbringen Hundebesitzerinnen und -besitzer und ihr Vierbeiner einige Zeit im Dunklen. Damit sie beim Gassigehen sichtbar und sicher sind, gibt es einige tolle reflektierende und leuchtende Halsbänder für Hunde. Du suchst so ein Leuchthalsband für Hunde? Dann bist Du hier richtig.

Sie sind daher natürlich nicht nur im Straßenverkehr in der Stadt nützlich, sondern auch in der Natur - häufig ohne Straßenlaternen - macht ein solches Leuchthalsband den Hund besser sichtbar.

Ein solcher Leuchtring ist von den meisten Hunderassen nutzbar. Der Umfang des Rings beträgt 65 Zentimeter, allerdings kann er an den jeweiligen Stellen zugeschnitten werden. Zudem ist das Licht des LED-Rings auch unter längerem Fell - wenn auch etwas reduziert - sichtbar.

Ein Leuchtring ist in der Regel aus Silikon oder Nylon und ersetzt das Halsband nicht, sondern wird zusätzlich zu diesem oder dem Geschirr getragen. Der LED-Leuchtring von AniOne ist in den Farben Blau, Grün und Pink erhältlich und das jeweils einstellbare Blink- oder Dauerlicht ist bis zu 300 Metern weit sichtbar.

Das Halsband ist bis zu 500 Meter weit sichtbar und hat eine sehr gute Leuchtkraft, sodass es auch für Langhaarrassen sehr gut geeignet ist. Zudem kann man es an markierten Stellen zuschneiden, sodass es sich für Tiere verschiedener Größen eignet.

Im Blinkmodi leuchtet es bis zu vier Stunden lang, bei Dauerlicht bis zu 2,5 Stunden am Stück. Aufladbar ist das Leuchthalsband ebenfalls über USB.

Das Kombihalsband ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, jeweils jedoch auch stufenlos verstellbar.

Das grüne Dauerleuchten bzw. Blinken ist bis zu 500 Meter weit sichtbar. Ebenfalls überzeugend ist die lange Leuchtdauer von bis zu zehn Stunden. Anschließend wird das Halsband per USB aufgeladen.

Bei dem LED-Leuchthalsband von Eyenimal handelt es sich um ein besonders praktisches Modell. Es kombiniert LED-Beleuchtung mit reflektierenden Streifen, was für Sicherheit sorgt, selbst wenn die Leuchtleistung der LEDs nachlässt. Denn es reflektiert eintreffendes Licht.

Dieses Produkt ermöglicht sechs Stunden langes Blink- oder drei Stunden langes Dauerlicht, das bis zu 300 Meter weit sichtbar ist. Lässt die Leuchtkraft nach, kann der Klettsticker per USB-Kabel geladen werden.

Eine weitere Möglichkeit, um im Dunkeln sichtbar zu sein, sind leuchtende Klettsticker. Ein geeignetes Modell ist dabei das von Dogs Creek. Der Klettsticker ist 16 Zentimeter lang und 3,5 Zentimeter breit, passt aber auch um etwas breitere Halsbänder. Somit ist er für die Befestigung am Halsband oder Geschirr von Hunden jeder Größe geeignet.

So individuell wie jeder Hund ist, ist auch seine Reaktion auf das Leuchthalsband. Einige Hunde können daher empfindlicher auf das Blinken oder das Licht reagieren. Beobachte Deinen Hund also, gib ihm aber auch Zeit, sich an das Halsband zu gewöhnen.

Wird der Hund sehr von dem Licht in seinem Sichtfeld irritiert, sodass er das Halsband gar nicht tragen möchte, bieten sich ein leuchtendes oder reflektierendes Geschirr oder ein leuchtender Anhänger für das Halsband bzw. für die Leine an.

Auch eine reflektierende Weste für den Hund ist eine Alternative.