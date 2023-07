So wird Dein Garten zum Hundeparadies

Ein hundefreundlicher Garten bietet mehr als nur viel Auslauf. Was genau, erfährst Du hier.

Mit den folgenden Tipps und Produkten kannst Du Deinen Garten hundesicher machen und ihn in Ort voller Spannung und Entspannung verwandeln.

ANZEIGE - Für die meisten Menschen sind ihre Hunde ein vollwertiges Mitglied der Familie. Wo wir Zeit verbringen, sollte also auch er sich wohlfühlen. Wollen wir uns im Garten entspannen, sollte das auch der Hund können - mal davon abgesehen, dass auch wir beruhigter sind, wenn wir wissen, dass der Hund neben uns entspannt und nicht woanders sein Unwesen treibt.

Gerade Welpen sind noch sehr neugierig und knabbern alles an - Pflanzen, Mulch, Steine Gartengeräte sowie -dekoration. Aber auch erwachsene Hunde können der Versuchung oft nicht widerstehen. Das kann jedoch ganz schnell gefährlich werden, denn einige Pflanzen sind stark giftig für Hunde. Vermeiden sollte man daher beispielsweise Buchsbaum, Rhododendron, Kirschlorbeer, Eibe, Narzissen, Christrosen, Eisenhut, Engelstrompete und einige mehr.

Wer einen oder sogar mehrere Welpen bei sich herumwirbeln hat, kann diese in einem Welpenfreilaufgehege im Blick behalten. Mit einem solchen Welpengitter können sie nicht ausbüxen und unbeaufsichtigt Unfug treiben.

Trotz zurückgehendem Trend sind Hundehütten ein solcher Ort. Diese bietet sicheren Unterschlupf in Besitzernähe, wenn Herrchen oder Frauchen Gartenarbeit betreibt.

Aber nicht jedem Hund ist ein solches Plätzchen lieb. Während sich einige Hunde mit einem Knochen im Maul sofort in die Hütte verziehen, bleiben andere ihr lieber fern.

Bevor man in eine gute, kostenspieligere Hütte investiert, sollte man also abwägen, ob der Hund an einer solchen interessiert wäre oder gar Angst hat.Wenn es passt, ist eine Hundehütte im Garten ein toller Rückzugsort (wo Kinder keinen Zugang bekommen sollten).



