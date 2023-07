Mit diesen 10 praktischen Reiseutensilien machst Du das Beste aus der Reise

10 praktische Reiseutensilien - gehören sie für Dich dazu? ✓Powerbank ✓Mikrofaserhandtuch ✓Scrubba Wash Bag ✓und mehr - Tipps auf TAG24!

Von Nele Fischer

Reisen will gelernt sein, aber selbst erfahrene Reisende kommen in missliche Lagen und erleben Unannehmlichkeiten. Mit den zehn praktischen Reiseutensilien und Reisegadgets für unterwegs ist man auf alle Fälle auf einige Eventualitäten vorbereitet.

Handy, Schlüssel, Reisepass - an diese Essentials denkt man. Aber kennst Du schon diese 10 praktischen Reiseutensilien? © 123RF/stillab Reisen sind nicht immer Sonnenschein, Spaß und gute Laune, sondern können auch anstrengend, ungemütlich oder nervenzehrend sein. Dabei hilft es, vorbereitet zu sein, jedoch ohne unnötigen Kram mitzuschleppen, der ohnehin nicht benötigt wird. Es gibt einige essenzielle oder einfach praktische Reiseutensilien, die einen vor diesen Momenten bewahren und den Trip angenehmer machen. Im Folgenden werden zehn praktische Reiseutensilien und konkrete Produkte präsentiert. TAG24 Life - Geschenkideen Retro-Geschenke: Diese 5 Geschenkideen werden Vintage-Fans lieben Einige unter ihnen scheinen vielleicht offensichtlich, verdienen jedoch die Erwähnung, andere sind Dir hoffentlich noch neu und dürfen Dich auf der nächsten Reise erstmals begleiten. Weitere Artikel mit den wichtigsten Gadgets für verschiedene Lebenslagen findest Du übrigens unter TAG24 Life.

gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

1. (Solar-)Powerbank

In unseren digitalen, multimedialen Zeiten bekommen viele bei Akkustandsanzeigen von unter 30 Prozent erstes Herzrasen und Schweißausbrüche - erst recht, wenn man sich an einem fremden Ort oder fernab der Zivilisation befindet. Retter in der Not ist, für viele auch im Alltag, eine Powerbank. Mit einer praktischen Solar-Powerbank kann man seine Geräte sogar noch flexibler laden, ohne auf verfügbare Steckdosen und Lademöglichkeiten angewiesen zu sein. Die Powerbank ist also ein Must-have - ob beim Städtetrip oder einer Mehrtageswanderung. Solar-Powerbank zum Aufladen mehrerer Geräte gleichzeitig

Quasi endlos Strom hast Du mit einer Solar-Powerbank und ausreichend Sonnenlicht. © 123rf/diy13

2. Trinkflasche

Auch, oder gerade, im Urlaub ist es wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. Wer dabei allerdings etwas Geld sparen möchte, sollte auf das überteuerte Wasser in Geschäften verzichten und, wenn möglich, weitestgehend Leitungswasser trinken. Eine Wasserflasche ist daher unentbehrlich. Je nach Deinen Ansprüchen und Urlaubszielen bieten sich verschiedene Flaschen an. Platzsparend sind beispielsweise klapp- oder faltbare Wasserflaschen. Wer dagegen einige Tage in der Natur unterwegs ist, profitiert von einer Trinkflasche mit Wasserfilter. Eine gute Flasche mit Filter bietet sich aber nicht nur beim Outdoor-Urlaub an, denn nicht in jedem Land ist das Leitungswasser so selbstverständlich trinkbar wie in Deutschland. Nützlich sind auch isolierte Flaschen. So halten sie das Wasser an einem warmen Tag nicht einfach nur erfrischend kühl, sondern auch als Wärmflasche kann die mit warmem Wasser gefüllte Thermosflasche dienen. leichte, weiche 1-Liter-Trinkflasche mit Filter

Eine Wasserflasche solltest Du unterwegs eigentlich immer dabei haben. © 123RF/xanthius

3. Ladeadapter

Vielleicht ein bekanntes Problem: Man will im Ausland sein Gerät laden und bemerkt dann erst, dass man keinen passenden Adapter für die Steckdose hat. Im Souvenirladen um die Ecke wird dann erneut ein Adapter gekauft, der zu Hause in die Sammlung kommt, denn leider unterscheiden sie sich in vielen Ländern. Ganz praktisch, zumindest wenn man vor der Reise daran denkt, sind daher Universal-Reiseadapter, die gleich mehrere Anschlüsse ermöglichen. Man mag sich jetzt vielleicht fragen: Warum etwas klobiges Ding mitschleppen, wenn heutzutage fast überall in öffentlichen Einrichtungen USB-Anschlüsse verfügbar sind? Ein Adapter für die Steckdose lohnt sich dennoch, denn die Nutzung des USB-Kabels kann eventuell gefährlich sein. Bei der Nutzung des USB-Kabels an Anschlüssen öffentlicher, kostenloser Ladestationen kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass über dieses Kabel unbefugt Schadsoftware sowie Daten übertragen werden. Bei der Nutzung eines Zwischensteckers an einer regulären Steckdose kann es nicht zu einem solchen Transfer kommen. Auf der sicheren Seite ist man daher mit einem praktischen Universaladapter. Universal-Reiseadapter zum Aufladen in über 150 Ländern

Der Universaladapter ist ein sehr nützliches Reisegadget. © 123RF/thanachaikesonpikul

4. Mikrofaserhandtuch

Wer schon eins hat, will nie mehr darauf verzichten, denn das Mikrofaserhandtuch ist nicht nur klein und kompakt und passt daher - abhängig von der Größe - in die meisten Taschen, sondern trocknet zudem auch noch richtig fix. Das saugstarke Handtuch erweist sich daher häufiger mal als nützlich, als man glaubt. ultraleichtes Mikrofaserhandtuch in diversen Größen und Farben



5. Bauchtasche

Wer Großstädte besucht, wird häufig vorgewarnt, Taschen nicht aus den Augen zu lassen, um sich vor Taschendiebstählen zu schützen. Dennoch kommt es häufig zu diesen - sei es aufgrund von Ablenkung durch die vielen neuen Eindrücke, Schlafmangel oder die Gerissenheit der Diebe und Diebinnen. Auf Nummer sicher geht man daher mit einer Bauchtasche. Mit ausreichend Platz für Handy, Portemonnaie und Co. hast Du all die wichtigsten Wertgegenstände vor Dir am Körper. Unisex Gürteltasche von Dakine

Eine Bauchtasche ist auch beim Reisen sehr nützlich. © Unsplash/Ksenia Varapaeva

6. Reise-/Silikonflaschen

Um sich nicht auf jeder Reise - egal wie klein sie auch sein mag - Dusch- und Kosmetikprodukte kaufen, aber auch nicht unnötigerweise alle großen Flaschen der gebrauchten Kosmetikartikel mitnehmen zu müssen, gibt es ein praktisches Reisegadget. Mit kleinen Abfüllbehältern aus Silikon kann man sich einiges an Platz und Gewicht im Gepäck sparen. Die Silikonfläschchen stabil und flexibel, lassen sich gut auswaschen und sind in Größen erhältlich, die im Handgepäck im Flugzeug erlaubt sind. Set aus 3 Silikonflaschen für Shampoo, Duschgel und Co.

Kleine Silikonfläschchen sind sehr nützliche Reisegadgets, in denen Du auch Flüssigkeit wie Kosmetikartikel im Handgepäck transportieren darfst. © 123rf/serezniy

7. Packtaschen

Das Nervigste am Reisen ist das Packen und Auspacken des Koffers oder der Tasche. Selbst wenn man anfangs noch ordentlich und sortiert vorgeht, verwandelt sich der Inhalt der Reisetasche schnell in ein reines Chaos. Gerade bei Wanderrucksäcken ist der Platz zudem limitiert und jedes Gramm wird gezählt. Auf viele Weise hilfreich sind dabei Packtaschen, auch Packing Cubes genannt. Zum einen sind sie platzsparend, da durch die Reißverschlüsse das Volumen der Kompressionstasche reduziert wird. Zudem können die Cubes einzeln der Tasche entnommen werden, was die Ordnung im Rucksack oder Koffer wahrt. Die Verwendung ist daher nicht nur platzsparend, sondern verhindert Chaos und hinterlässt die Kleidung knitterfrei. Set aus 3 ultraleichten Kompressionspacktaschen

8. (aufblasbares) Nackenkissen

Wer kennt es nicht: Kaum sitzt man im Flugzeug oder auf seinem Platz auf einer langen Zugreise, werden die Augen schwer und der Kopf knickt zur Seite. Reisen macht müde. Zu mehr Komfort und besserem Schlaf verhilft ein Nackenkissen. Egal ob auf dem Flughafen, oder im Bus oder Zug auf dem Weg zur Destination - dieses nützliche Reisegadget sollte bei keinen längeren Aufenthalten fehlen. Zudem nimmt es unaufgeblasen kaum Platz ein. Sollte man sich um Platz keine Gedanken machen müssen, sind besonders ergonomische oder multifunktionale Exemplare erhältlich. Ein aufblasbares Nackenkissen ist der beste Begleiter für alle, die ihre Reise ausgeschlafen und entspannt erleben wollen. leichtes, aufblasbares Nackenkissen

Mit einem aufblasbaren Kissen muss man selbst auf Reisen mit minimalistischem Gepäck nicht auf Komfort verzichten. © 123RF/liudmilachernetska

9. Tansafe

Hast Du schon einmal Geld oder kleine Wertgegenstände in Tampon- oder Bindenpackungen oder Babywindeln versteckt, mit dem Gedanken, dass darin niemand wühlen würde? Ein nützliches Gadget, das nach dem gleichen Prinzip funktioniert, aber einzig diese Funktion erfüllen soll, ist der Tansafe oder Sunsafe. Dabei handelt es sich um ein Geheimversteck für Geld und andere kleine Wertgegenstände in Form einer Flasche Sonnencreme. Wer unterwegs viel Bargeld mit sich trägt oder andere Wertgegenstände nicht verloren oder gestohlen bekommen möchte, fühlt sich vielleicht mit dem Tansafe sicherer. Geld-Geheimversteck in Sonnencremeflasche

10. Scrubba Wash Bag

Ein letztes praktisches Reisegadget ist der Scrubba Wash Bag. Dabei handelt es sich um eine kleine, leichte Reise-"Waschmaschine" - genauer gesagt einen Beutel mit integriertem Waschbrett in Form von Noppen. Zusammengefaltet so groß wie eine Hand ist sie platzsparender als viele Sets an Klamotten und passt in jede Tasche. Die Durchführung ist kinderleicht und ermöglicht saubere Wäsche innerhalb weniger Minuten - egal, wo man sich gerade befindet. Scrubba Waschbeutel