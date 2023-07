Dieses Stadion-Zubehör brauchst Du - 11 Tipps für den nächsten Stadionbesuch

Tipps für den Stadionbesuch - mit diesen Gadgets macht das Fußballschauen noch mehr Spaß! 11 verschiedene Artikel, direkt zum Nachkaufen.

Von Tristan Mößmer

Der Ausflug ins Stadion steht an und mal wieder stellt sich die Frage: Fehlt noch etwas? TAG24 präsentiert praktische Tipps für den Stadionbesuch mit elf Gadgets für die Arena.

Großes Gejubel in der Fankurve beim Stadionbesuch. © 123RF/beaver1488 Der Besuch im Fußball-Stadion wird schnell mal zur Achterbahn der Gefühle und der Nervenkitzel steigt bis in die Verlängerung. Damit das Spektakel auch so reibungslos und angenehm wie möglich verläuft, gibt es einige hilfreiche Gadgets, die dem Aufenthalt in der Kurve oder auf den Rängen ein Upgrade verpassen. Die folgenden Gadgets sind nicht nur für Neulinge im Stadion bestens geeignet. Von der ersten Grundausstattung wie Trikots und Fan-Schals bis zu Einlagen und Gehörschutz ist die Liste bunt durchmischt. Der Gebrauch mancher Gadgets im Station hängt vom Wetter ab. Die dicke Mütze im Winter lässt sich aber im Sommer hervorragend mit einem Sonnenhut austauschen - in den Farben des Lieblingsvereins natürlich.

Die folgenden Gegenstände dürfen in der Regel mit in Stadien hineingenommen werden. Die Auflagen und Einlasskontrollen sind allerdings streng geregelt, um die Sicherheit von Fans und Spielenden nicht zu gefährden. Eine Liste mit verbotenen Artikeln im Stadion ist am Ende des Artikels zu finden.

Was zieht man zu einem Fußballspiel an?

In diesem Fall ist das zum Glück nicht so schwer, wie wenn es zur Feier oder einem Event geht. Im Stadion kann per se alles angezogen werden, nur macht es mit passenden Fanartikeln eben noch mehr Spaß.

Trikots sind wohl das beliebteste Kleidungsstück, um die Mannschaft in den Vereinsfarben zu unterstützen. © 123RF/charnsitr

1. Fußballtrikot in Vereinsfarben

Zu Beginn kommt das Must-have fürs Stadion - das Trikot. Dabei gibt es verschiedene Modelle und Designs, ganz allgemein gehalten oder mit dem Namen des Lieblingsspielers auf dem Rücken. Borussia Dortmund Trikot Deutschland Trikot Unisex Bayern München Heimtrikot

2. Schals zum Wärmen und zum Anfeuern

Schals sind quasi ganzjährig geeignet, obwohl man es nicht direkt vermuten würde. Wenn es kalt ist, kommt er um den Hals, das ist klar. Er wird aber eben auch gern zum Anfeuern hergenommen. So sieht man also bei jedem Spiel zahlreiche Fans, die die Schals mit großer Aufschrift in die Luft stecken. Diese sind in den Vereinsfarben und mit dem Vereinsnamen darauf deutlich zu erkennen.

FC Bayern München Schal Deutschland Schal

3. Kopfbedeckung für alle Fälle

Eine passende Kopfbedeckung ist nicht nur ein schickes Fan-Accessoire, sie hat natürlich auch praktische Eigenschaften. Die Mütze wärmt im Winter und der Fischerhut oder die Kappe schützen vor direkter Sonneneinstrahlung. BVB Kappe FC Bayern München Strickmütze HSV Fischerhut

In jedem Merch-Shop eines Fußballvereins und online findet man Kappen, Mützen und weitere Kopfbedeckungen. © 123RF/lestertair

4. Wechsel-Shirt für den Heimweg

Sollte die Rückreise etwas weiter sein, lohnt es sich, ein T-Shirt zum Wechseln einzupacken. Im Gemenge und in der Stehkurve kann es schnell sehr warm werden. Bier und Schweiß sind dann nichts Ungewöhnliches auf dem Trikot. Mit einem schnellen Wechsel ist es im Auto oder in der Bahn gleich viel angenehmer. Torjäger Fan-Shirt

Das braucht man, damit der Stadionbesuch komfortabel wird:

Ja, wer ins Stadion geht, erwartet wohl kein Wellness-Programm. Dennoch gibt es ein paar Tipps, mit denen das Zuschauen und Mitfiebern etwas komfortabler wird.

Gespannte Fans beim Länderspiel im Stadion. Bei guter Stimmung lässt sich das Spiel in vollen Zügen genießen. © dpa/Christian Charisius

5. SPF um Sonnenbrand zu vermeiden

Der Sonnenschutz mit Sonnencreme wird schnell vernachlässigt, denn bei all der Aufregung merkt man die teils starke Sonne gar nicht. Gerade wer Kinder mit ins Stadion nimmt, sollte unbedingt einen Sonnenschutz im Vorfeld auftragen und eine Sonnencreme zur erneuten Anwendung dabei haben. Sonnenschutz SPF 30

6. Eine Sitzunterlage für einen weichen und warmen Sitz

Die harten Sitzschalen können auf die Dauer etwas ungemütlich werden. Eine faltbare Sitzunterlage ist dafür die optimale Lösung. Sie ist abwaschbar, isolierend und platzsparend. Faltbares Sitzkissen in blau Isolierende Sitzunterlage Luftpolster-Sitzkissen

7. Einlagen für die Schuhe

Bei Frost halten sie die Füße warm und den Rest des Jahres können polsternde Einlagen bei langem Stehen und Jubeln in der Kurve eine kleine Erleichterung für die Füße sein. Polsternde Gel-Einlagen Thermo Einlagen

8. Ohrstöpsel als Gehörschutz

Der Lärm im Stadion ist enorm. Der Geräuschpegel unterscheidet sich zwar in den verschiedenen Bereichen des Stadions, dennoch können Gegröle, Trommelschläge und Lautsprecheransagen eine große Belastung für das Gehör sein. Mit kleinen Ohrstöpseln ist das Problem unauffällig und komfortabel gelöst. Gehörschutzstöpsel

Nice-to-have beim Stadionbesuch

Nicht alle Gadgets müssen zwingend genutzt werden, um das perfekte Stadion-Erlebnis zu haben. Es gibt aber noch ein paar Artikel, über die man froh ist, sie zu haben.

Schalke 04 Fans feiern, schwenken Fahnen und wedeln mit den Schals - das Stadion tobt. © dpa/David Inderlied

9. Regencape für eine verregnete Partie

Regenschirme sind nur unter gewissen Auflagen in Stadien erlaubt. Außerdem sind sie recht sperrig und nicht ideal für den Stadionbesuch. Wenn es also mal regnet, ist ein Regencape dagegen klein und kompakt, passt über jedes Stadionoutfit und die Hände hat man ebenfalls frei. Schwarzes Regencape

10. Flagge zeigen im Stadion

Auch ein klassisches Gadget im Stadion ist die Flagge. Zur WM oder EM wehen sie in Deutschland-Farben - zur Bundesliga in denen des verehrten Fußballclubs. Flaggen und Fahnen gibt es in verschiedenen Größen. Wichtig ist, dass es für Fahnenstangen in manchen Stadien Auflagen gibt, die vorher geprüft werden sollten. Wer sich die große Flagge einfach über die Schultern bindet, ist immer auf der sicheren Seite. Hier einige Beispiele:

Werder Bremen Flagge

HSV Flagge

BVB Flagge

Schalke 04 Flagge

FC Bayern München Flagge

11. Das Wichtigste sicher verstaut in der Bauchtasche

Eine Bauchtasche mit ins Stadion zu nehmen, hat viele gute Aspekte. Zum einen ist für unnötiges und sperriges gar kein Platz - das ist gut für die Einlasskontrolle. Außerdem kann die Tasche nicht so schwer werden, dass sie Rücken- oder Schulterschmerzen hervorruft. Der wohl wichtigste Pluspunkt einer Bauchtasche ist, dass man alle Wertgegenstände gesammelt hat und diese immer sicher vor sich trägt. Kleine Bauchtasche Mittlere Bauchtasche

Das darf nicht mit ins Stadion

Fans und Taschen werden vor dem Fußballspiel am Einlass auf gefährliche Gegenstände kontrolliert. © DPA/Tom Weller