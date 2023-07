11 wichtige Yoga-Gadgets für Dein nächstes Training

Sportsachen an, Yogamatte raus und los geht's! So einfach ist das nicht, wenn Yoga sowohl effektiv als auch sinnstiftend werden soll. TAG24 fand für Euch 11 wichtige Yoga-Gadgets, die nicht nur Euer Training bereichern, sondern ebenfalls die Yogi-Spiritualität fördern können.

Hierfür eignen sich spezielle Techniken, die man als Yoga-Session im Fitnessstudio, via App oder als Outdoor-Workout kennt. Um sich allerdings sowohl körperlich als auch mental vollkommen auf das Yoga-Programm einzulassen, ist gewisses Yoga-Zubehör wichtig.

Beim Training will man seine Kleidung nicht spüren, sie soll sich wie eine zweite Haut anfühlen. Zudem sollen Sport-BHs angenehm fest sitzen und für ein sicheres Gefühl sorgen.

Dieses Yoga-Top von Nike ist sogar wendbar, sodass der Look variabel ist. Sportliche Funktionalität trifft hier auf individuellen Style.

Funktionstops sollen ausreichend Bewegungsfreiraum bieten und den Schweiß von der Haut ableiten. Zudem will man sich mit den Farben, Mustern und Schnitten identifizieren können.

Diese Yoga-Bag hat eine Innentasche für Kleinigkeiten und ausreichend Platz, um sogar eine Yogamatte zu verstauen. Die hübschen Details in Gold-Optik machen die Tasche zu etwas Besonderem und peppen sie gleichzeitig auf.

Dieses Yoga-Gadget kann kühlend wirken (Tipp: Vorher in den Kühlschrank legen) und mithilfe von Massageöl für große Gesichtsentspannung sorgen.

Was für den Körper gut ist, kann für das Gesicht nicht schlecht sein. Gesichts-Yoga soll müde und strapazierte Haut vitalisieren und einen entspannenden Effekt auf die Gesichtsmuskulatur haben. Auch geschwollene Augen können sich mittels Gua Sha-Massagesteinen und Gesichts-Yoga erholen.

Yoga praktiziert man am besten barfuß. So ist man beweglicher und kann deutlich intensiver in die Yoga-Positionen hinein fühlen. Wer seine Füße wie ein echter Yogi zieren möchte, dem werden spezielle Fußkettchen sehr gefallen.

Etwas Spiritualität hat noch niemandem geschadet und Schmuck kann schließlich bestimmte Gefühle verstärken. Dieses Fußkettchen ist mit Symbolen aus der Yogawelt - dem Om, einer Blume und dem Lebensbaum - geschmückt. Es eignet sich perfekt für Training, Festival oder Yoga-Workshop.

