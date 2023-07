Mit diesen 8 schönen Hängematten holst Du den Urlaubsflair zu Dir

Mal so richtig abschalten und den Alltagsstress hinter sich lassen? Mit diesen wunderschönen Hängematten für Balkon und Garten sorgst Du für etwas Urlaubsfeeling.

Einige der besten Hängematten für Balkon und Garten präsentieren wir. © 123RF/liudmilachernetska

Palmen, weiße Sandstrände und Sonne satt - all das wird gerne mit Hängematten assoziiert. Einen Hauch dieses Urlaubsflairs kann man sich zu sich in den Garten oder sogar auf den Balkon holen, denn passende Hängematten für verschiedene Ansprüche und Vorstellungen gibt es einige.

Zum schnellen Fixieren an Bäumen, an der Balkonbrüstung oder an einem speziellen Gestell, eine Matte aus Bio-Baumwolle oder wetterfestem Material, edel und schlicht, bunt oder im angesagten Boho-Stil - eine gemütliche Hängematte zum Fläzen und Entspannen ist der perfekte Rückzugsort nach einem stressigen Arbeitstag.

Im Folgenden präsentieren wir acht verschiedene schöne Modelle zum in der Sonne dösen für jeden Geschmack sowie einige Hinweise für die Kaufentscheidung.

