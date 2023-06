7 Gartengeräte unter 15 Euro - Gartenpflege muss nicht teuer sein

Neben den Must-haves für Gärtnerinnen und Gärtner (LINK?), die zum Grundbestand an Gartengeräten gehören, gibt es einiges an Werkzeugen und Gartenzubehör, das häufig unterschätzt wird.

So ein Werkzeug ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, beispielsweise mit Zentimetermarkierungen, sodass die Lochtiefe schnell abgemessen oder -geschätzt werden kann und verschieden tiefe Löcher ausgehoben werden können.

Das kleine, handliche Werkzeug mit der konischen, also nach unten hin schmaler werdenden Form hilft, Erde auszuheben und ein Loch für eine Blumenzwiebel vorzubereiten - und das blitzschnell. Ohne Mühe wird das Werkzeug aus Metall oder Stahl in die Erde gedreht und dann wieder hoch nach außen gehoben. So kann man innerhalb von Sekunden ein Loch nach dem anderen ausheben und bepflanzen.

Ein Pikierstab oder Pikierer - etwa 18 Zentimeter lang und meist aus Holz, Kunststoff oder Metall - kann sehr hilfreich sein, wenn Pflanzen zu dicht wachsen und sie getrennt werden müssen, um ausreichend Nährstoffe und Licht zu bekommen. Da die Sämlinge und Jungpflanzen noch sehr empfindlich sind, muss mit Vorsicht vorgegangen werden. Ein Pikierstab eignet sich daher am besten, um vorsichtig neben den Sämling in die Erde zu stechen und die Wurzeln anzuheben.

Eigentlich gehört sie zur Grundausstattung und somit zu den Must-haves in jedem Garten. Da sie aber so klein und mit unter 15 Euro so preiswert ist, dass sie gerne unterschätzt wird, findet sie in dieser Liste einen Platz.

Die Blumen- oder auch Pflanzenkelle ist eine Handschaufel, die vor allem zum Einpflanzen und Umtopfen verwendet wird, aber auch um Unkraut zu entfernen, oder sogar zum Düngen oder Sanden. Genau diese Multifunktionalität macht sie im Garten so unverzichtbar.

Erhältlich ist sie in unterschiedlichen Längen sowie aus robustem (Edel-)Stahl oder Aluminium.

Gardena Blumenkelle