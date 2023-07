Feng Shui-Garten gestalten: 10 Dekoideen und Tipps für mehr Harmonie

Mit einer Feng-Shui Garten-Deko lässt sich ein Garten mit wenig Aufwand in einen zauberhaften Ort im Grünen verwandeln. Dafür sollte man nur ein paar Dinge beachten.

Zehn Feng-Shui Deko-Ideen für den harmonischen Garten findest Du in diesem Beitrag. © 123rf/brita123

ANZEIGE - Ein Feng-Shui-Garten weckt den Entdeckergeist, überrascht und es gibt immer Bereiche, die Ruhe ausstrahlen, wo man auftanken kann. Aber warum ist das so?

Der Feng-Shui-Garten lebt von fließenden Übergängen, wiederkehrenden Elementen und vor allem vom Ausgleich der fünf Elemente: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Sie sind zentraler Bestandteil der chinesischen Sicht auf die Welt.

Diese Elemente kann man sich zu eigen machen und den Garten mit wenigen Handgriffen durch Deko-Elemente und Pflanzen entsprechend der Feng-Shui-Lehre gestalten.

Tipps sowie zehn Feng-Shui Garten-Deko-Ideen sind in diesem Beitrag zusammengefasst. Mit diesen Informationen wird der eigene Garten ganz einfach zum harmonischen place to be.

Weitere Tipps rund um Garten, Wohlfühlen und mehr findest Du im TAG24 Vergleiche & Shoppingportal.