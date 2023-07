Fitness-Grundausstattung: 4 Essentials und weitere elementare Tools

Lange vorgenommen, endlich ist es so weit - Du bist motiviert und bereit, fitnessmäßig richtig durchzustarten? Dieses Mal aber wirklich. Einzig an der Fitness-Grundausstattung fehlt es? TAG24 kann helfen.

Als Einsteiger:in ist es häufig schwer, überhaupt anzufangen. Häufig ist nicht klar, wie und was dafür gebraucht wird. Dieser Artikel soll den Einstieg erleichtern.

Die folgenden Produkte sind unverzichtbar für Neulinge, aber natürlich auch eine Grundlage für Fortgeschrittene. An ihnen sieht man: Es braucht nicht viel, um fit zu werden, denn bereits mit diesen drei Hilfsmitteln kann man Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer trainieren.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Mehr als eine Matte braucht man zu Beginn theoretisch nicht einmal. Du kannst also gleich ohne weitere Geräte beginnen, während Du noch auf die Lieferung Deines weiteren Fitness-Zubehörs wartest, denn trainieren kann man auch mit Eigengewicht.

Eine Gymnastik- oder Fitnessmatte ist wohl das Erste, was man sich anschaffen sollte. Zum einen hat natürlich niemand Lust, auf hartem Boden zu trainieren, andererseits schützt sie Teppichboden vor Schweiß oder Abnutzung.

Sie sind in verschiedenen Widerstandstärken wie leicht, mittel, oder schwer erhältlich und beispielsweise bei Übungen wie Kniebeugen oder Kreuzheben effektiv. Dabei eignen sie sich, um Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft zu trainieren.

Wer ernsthaft dabei bleibt oder schon eine Weile trainiert, kann mit der Zeit in weiteres Fitness-Zubehör investieren. Je nach Ziel oder Fokus beim Workout gehören auch folgende Gadgets und Utensilien zur Grundausstattung.

Seilspringen kann wunderbar in ein Cardio-Workout integriert werden, denn es verbessert die Ausdauer, Balance und Koordination sowie generell die allgemeine Fitness.

Zugegeben - nicht jeder hat die Möglichkeit, in seiner Wohnung sprunglastige Übungen durchzuführen, aber trainieren kann man ja auch im Freien. Wer Seilspringen mit Schulzeiten verbindet, und es als vollwertiges Workout nicht ernst nimmt, wird spätestens beim ersten Versuch nach Langem eines Besseren belehrt.

Praktisch: Auch außerhalb von Trainingszeiten muss er nicht nutzlos in der Ecke stehen. Kurzfristig kann er auch als ergonomischer Sitz dienen. Dennoch ist er keine permanente Alternative für den Bürostuhl, denn es wird empfohlen, nicht länger als 30 Minuten auf ihm zu sitzen.

Ein weiteres platzsparendes Trainingsgerät ist eine Klimmzugstange. Diese kann einfach in der Tür, aber auch an der Wand oder sogar der Decke montiert werden. An ihr wird der Oberkörper durch viele Muskeln gleichzeitig trainiert - die Rücken-, Schulter-, Brust- und Armmuskeln.

Stabile Klimmzugstange von Christopeit Sport mit verschiedenen Griffvarianten