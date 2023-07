Mit diesen Must-haves geht die Gartenarbeit auch ohne Rückenschmerzen

Mit dem richtigen Gartenwerkzeug und ein paar einfachen Tipps gehören Rückenschmerzen nach der Gartenarbeit der Vergangenheit an. Welche das sind, verrät TAG24 Dir im Folgenden.

ANZEIGE - Spätestens am Muskelkater am Tag danach erkennt man, dass Gartenarbeit auch Sport sein kann. Oft ist es jedoch nicht nur Muskelkater, sondern auch Verspannungen und Rückenschmerzen, die sich vor allem nach der Arbeit bemerkbar machen. Diese aus der Gartenarbeit resultierenden Schmerzen können einem schnell die Motivation zum Pflanzen, Graben und Werkeln rauben.

Um seine Knie vor dem dreckigen, feuchten aber auch harten Boden zu schützen, geht es für viele Gärtnertätigkeiten in die Hocke. Durch eine schlechte Haltung kann es so jedoch schnell zu Verspannungen und Beanspruchungen kommen. Um bei der Arbeit nahe am Boden die Knie und Gelenke zu schonen, ist es besser, zwischendurch zu knien. Dadurch kann man seinen Rücken gerader halten, als wenn man sich hinunterbeugen muss.



In diesem Fall sind Kniekissen sehr praktisch oder sogar unverzichtbar bei steinigem Untergrund. Sie sind weich, polstern die Knie also angenehm, sind vielfältig einsetzbar, wasserbeständig, leicht, platzsparend und sehr leicht zu reinigen.

robustes, wasser- und schmutzabweisendes Kniekissen von Gardena

Aber auch Knieschoner können vor dem harten Boden sowie kleinen Steinchen schützen, die in die Knie drücken. All diese Utensilien helfen zudem, die Hose frei von Gras- und Erdflecken sowie von Löchern zu halten.

Dehner Comfort Knieschoner