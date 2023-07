Gartenbeleuchtung: 11 schöne Lampen für den Garten

Ein sehr schickes Licht im Garten ist diese Laterne. Die Farbe des feinen Edelstahlrahmens ist in Schwarz oder Silber wählbar. Die Glasfronten sind aus Sicherheitsglas - das macht dieses Schmuckstück zeitlos und langlebig. In die fast 50 Zentimeter hohe Laterne passen Kerzen, Lichter und weitere Dekorationselemente.

Diese Outdoor-Lampe ist ideal für den Garten und leuchtet in warmem Weiß. Mit ihrer einfachen Form lässt sie sich überall stabil platzieren und ist unempfindlich bei Wind und Wetter. Ein wiederaufladbarer Akku macht die Nutzung ohne Kabel möglich - ob beim Picknick auf dem Rasen, zur Dekoration der Terrasse oder als Wegleuchte in der Dunkelheit.

Das Sechser-Set dieser runden LED-Leuchten ist optimal geeignet, um die Pflanzen und Büsche im Beet auch am Abend in Szene zu setzen. Mit einem Erdspieß lassen sie sich leicht im Boden feststecken. Die Edelstahlringe mit LED-Leuchten im Inneren liegen direkt auf dem Boden auf und sind damit nur dezent sichtbar und nicht störend bei der Gartenarbeit.

Auch dieses Modell wird mit einem Erdspieß im Garten aufgestellt. Die LED-Lampe strahlt in warmem Weiß und ist in vier Helligkeitsstufen dimmbar. Diese Gartenleuchte ist ebenfalls Akku-Betrieben und lässt sich mit einem USB-Anschluss aufladen. In der Verarbeitung und den Materialien ist dieses Steck-Licht besonders hochwertig und kostet rund 85 Euro.

Diese zwei Lampen bilden ein perfektes Match in Sachen Gartenbeleuchtung. Die Standfüße in mattem Grau und die Leuchtkugeln in gefrostetem Weiß sehen modern aus und verleihen einen schlichten Look. Auch diese Lampen verfügen über einen Akku, eine Dimm-Funktion mit drei Stufen und LED-Leuchten im Inneren.

Mit vollen Akkus spenden beide Modelle circa vier Stunden lang warm-weißes Licht. Die Tischleuchte kostet knappe 50 Euro, die Stehleuchte liegt bei 80 Euro - und auch wenn sie ein tolles Paar abgeben, sind sie einzeln erhältlich.