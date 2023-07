Guido Maria Kretschmer: Möbel für echte Deko-Queens

Wenn einer Ahnung hat, dann ist es Guido Maria Kretschmer. Möbel des Stardesigners bringen Glanz in Dein Zuhause.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Die passende Beleuchtung sichert eine traumhaft schöne Stehlampe mit goldenem Fuß . Die Möbel des Stardesigners sind zeitlos und stets miteinander kombinierbar. So findet man bei Otto z. B. auch zusammenhängende Polstergarnituren bestehend aus Sofa mit dazu passendem Sessel.

Das Wohnzimmer ist der lebhafteste Raum im ganzen Zuhause. Hier empfängt man Gäste, entspannt nach einem langen Arbeitstag oder genießt gemütliche Lesestunden auf dem Sofa. Mit Guido Maria Kretschmer Möbeln verwandelt man sein Wohnzimmer ganz einfach in den neuen Lieblingsraum.

Was ist das Wichtigste für einen gesunden Schlaf? Natürlich ein gemütliches Bett. Damit das Schlafzimmer auch optisch zur Oase wird, sind die Möbel von Guido Maria Kretschmer perfekt geeignet. Ob ein schlichtes weißes Polsterbett, ein romantisches Samtbett in Rosa oder ein futuristisches Bett in Schwarz: Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Rosa Samtbett

Futuristisches Polsterbett

Natürlich findet man bei Otto auch die passenden Nachtschränke zum Bett. Neben einer großen Auswahl an flauschigen Teppichen bietet die Guido Maria Kretschmer Home-Kollektion auch Bettwäsche und traumhafte Gardinen für das neue Schlafzimmer an. Natürlich hat der Hunde liebende Stardesigner zusätzlich an einen passenden Schlafplatz für Vierbeiner gedacht.

Verspiegelter Nachttisch

Terrakottafarbene Bettwäsche

Hundekörbchen von Guido Maria Kretschmer